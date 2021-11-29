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HGL alaga e pacientes são transferidos após chuva em Linhares

De acordo com a prefeitura da cidade, pacientes precisaram ser transferidos, mas sem interferir na rotina médica e assistencial de nenhum deles
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:09

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:09

Goteira em corredor do HGL
Goteira em corredor do HGL Crédito: Reproduçao/WhatsApp
Pacientes precisaram ser transferidos do Hospital Geral de Linhares (HGL) após forte chuva na noite deste domingo (28) no município. Imagens mostram a água caindo, a partir de goteiras, em diversos setores do hospital, inclusive em corredores, que ficaram alagados. Também é possível observar lixo espalhado em uma sala.
O hospital público é mantido pela Prefeitura de Linhares, que informou que, apesar da necessidade de transferência de pacientes, não houve interferência na rotina médica e assistencial de nenhum deles. Explicou ainda que os locais afetados já passavam por manutenção.
“Houve registro de alagamento no Hospital Geral de Linhares (HGL), os pacientes precisaram ser transferidos, mas sem interferir na rotina médica e assistencial de nenhum deles. Os locais afetados já passam por manutenção pelas equipes de serviços da unidade hospitalar e os atendimentos não sofreram nenhum impacto”, afirmou, em comunicado à imprensa.

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