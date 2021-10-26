Com site fora do ar, Vitória deve retomar serviços virtuais só na quinta

Site da Prefeitura de Vitória esta fora do ar desde a ultima sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

O subsecretário municipal de Tecnologia da Informação, Olavo Caldas, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (26), explicou que a retirada do portal do ar foi uma medida preventiva para evitar um problema ainda maior.

"A prefeitura tomou uma atitude preventiva, seguindo orientações e normas da área de tecnologia. Na sexta-feira, a gente identificou um ambiente atípico nesse ambiente tecnológico e de imediato desligamos todos os sistemas, incluindo a rede interna, para que não ocorresse nenhum mal maior no ambiente", comentou.

Ele reafirmou que não houve nenhum vazamento de dados de munícipes, servidores públicos ou empresas, e que todo esse tempo que o site está fora do ar é necessário para fazer uma varredura em todo ambiente virtual.

"A prefeitura é muito digitalizada. É como se fosse a memória de 10 mil computadores armazenados no ambiente da prefeitura. Temos que fazer uma varredura tanto no datacenter quanto nas estações de trabalho. São quase oito mil computadores na rede. Um computador desses que apresenta uma falha pode pôr em risco toda a segurança" Olavo Caldas - Subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Vitória

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

A prefeitura anunciou que foram prorrogadas para o dia 8 de novembro as datas de vencimento da oitava cota de IPTU e também para o parcelamento e compromisso de pagamento firmados junto à Secretaria Municipal de Fazenda, cujo vencimento aconteceria entre 22 e 29 de outubro.

Também foram prorrogados os pagamentos de ITBI com vencimento entre 22 e 29 de outubro; da segunda cota do ISSQN e de demais cobranças de dívidas inscritas em dívida ativa ou não com vencimento entre 22 e 29 de outubro.

PMV FOI ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Há menos de um ano, a Prefeitura de Vitória foi alvo de um ataque de hackers . Durante a madrugada do dia 8 de novembro de 2020 usuários invadiram o sistema, o que causou a suspensão de alguns serviços. O site voltou a funcionar no dia 12, quatro dias depois. Porém, dez dias após o ocorrido, alguns serviços ainda estavam indisponíveis.

O problema em novembro do ano passado foi similar ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça na mesma época. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

INCIDENTE PODE COLOCAR DADOS EM RISCO

A Gazeta, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explicou que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Em entrevista à reportagem de, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explicou que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Vitória na sexta-feira (23), não é, necessariamente, provocado por um ataque hacker. Ocorrências como essa, segundo ele, mostram que não há 100% de proteção na internet.

"Em teoria, incidente é qualquer tipo de evento que possa colocar em risco as informações. Pode não ser um ataque, mas uma situação que mostra vulnerabilidade. Podem não ter explorado, mas poderia ter sido perigoso. A segurança precisa ser reforçada em grandes sites, mas nada é 100% seguro. Ninguém está isento aos ataques. É uma questão de diminuir os riscos" Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória

Sudré lembra que casos como esse não costumam representar um descuido da equipe de tecnologia responsável pelo site. O especialista e comentarista da CBN Vitória destaca que é correta a estratégia de tirar o site do ar.