Com Covid-19, bebê de dois meses morre em Cachoeiro

A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Divulgação/Hifa

Um bebê de dois meses, que testou positivo para Covid-19, morreu na tarde desta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).

Segundo informações do hospital, o bebê chegou ao pronto-socorro pela manhã e foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP), porém, como o pulmão já estava comprometido, ele não resistiu e veio a óbito.

A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o caso. Assim que tiver retorno, a matéria será atualizada.

O QUE DIZ O HOSPITAL