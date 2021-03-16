Com Covid-19, bebê de dois meses morre em Cachoeiro

Um bebê de dois meses, que testou positivo para Covid-19, morreu na tarde desta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).
Segundo informações do hospital, o bebê chegou ao pronto-socorro pela manhã e foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP), porém, como o pulmão já estava comprometido, ele não resistiu e veio a óbito.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o caso. Assim que tiver retorno, a matéria será atualizada.
O QUE DIZ O HOSPITAL
"O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, esclarece que um bebê de 2 meses deu entrada no Pronto Socorro do HIFA na manhã desta segunda-feira (15), contudo seu pulmão já estava comprometido. Embora a criança tenha sido transferida para a Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP) ela não resistiu e veio a óbito por volta das 13h. O exame confirmou positivo para COVID-19."