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Com Covid-19, bebê de dois meses morre em Cachoeiro

A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro, na Região Sul do ES

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:29

Publicado em 

16 mar 2021 às 12:29
A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa)
A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Divulgação/Hifa
Um bebê de dois meses, que testou positivo para Covid-19, morreu na tarde desta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).
Segundo informações do hospital, o bebê chegou ao pronto-socorro pela manhã e foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP), porém, como o pulmão já estava comprometido, ele não resistiu e veio a óbito.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o caso. Assim que tiver retorno, a matéria será atualizada.

O QUE DIZ O HOSPITAL

"O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, esclarece que um bebê de 2 meses deu entrada no Pronto Socorro do HIFA na manhã desta segunda-feira (15), contudo seu pulmão já estava comprometido. Embora a criança tenha sido transferida para a Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP) ela não resistiu e veio a óbito por volta das 13h. O exame confirmou positivo para COVID-19."

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