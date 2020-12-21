Com ajuda de agentes da PRF, bebê nasce dentro de carro no ES

A ideia era que a criança tivesse nascido no hospital. Era para lá que a mãe, de 37 anos, e o pai seguiam quando precisaram parar para pedir ajuda. O casal havia saído do distrito de Araçatiba, em Viana. Ao perceber que não daria tempo de chegar ao hospital, o pai parou o carro em frente ao posto da PRF e pediu ajuda.