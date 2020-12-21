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A caminho do hospital

Com ajuda de agentes da PRF, bebê nasce dentro de carro no ES

Mãe e filha receberam os primeiros cuidados ainda no veículo, estacionado em frente ao posto da PRF, em Viana. Em seguida, foram encaminhadas para a maternidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 14:31

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:31

Bebê nasceu dentro do carro, em frente a posto da PRF, em Viana
Laís nasceu dentro do carro da família, com ajuda dos policiais da PRF de Viana Crédito: Divulgação / PRF
A pequena Laís chegou ao mundo, na manhã desta segunda-feira (21), de um jeito nada convencional. A menina nasceu às 9h35, dentro do carro, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana.
A ideia era que a criança tivesse nascido no hospital. Era para lá que a mãe, de 37 anos, e o pai seguiam quando precisaram parar para pedir ajuda. O casal havia saído do distrito de Araçatiba, em Viana. Ao perceber que não daria tempo de chegar ao hospital, o pai parou o carro em frente ao posto da PRF e pediu ajuda.
A mulher, com 38 semanas e quatro dias de gestação, estava em avançado trabalho de parto. Ao perceberem que a criança estava para nascer, os policiais realizaram o parto dentro do carro. Foi no interior do veículo que mãe e filha receberam os primeiros cuidados e, depois, foram encaminhadas, pela equipe de suporte médico da concessionária Eco101, para a Maternidade São João Batista, em Cariacica.

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