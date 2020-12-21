Com ajuda de agentes da PRF, bebê nasce dentro de carro no ES

A pequena Laís chegou ao mundo, na manhã desta segunda-feira (21), de um jeito nada convencional. A menina nasceu às 9h35, dentro do carro, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana.
A ideia era que a criança tivesse nascido no hospital. Era para lá que a mãe, de 37 anos, e o pai seguiam quando precisaram parar para pedir ajuda. O casal havia saído do distrito de Araçatiba, em Viana. Ao perceber que não daria tempo de chegar ao hospital, o pai parou o carro em frente ao posto da PRF e pediu ajuda.
A mulher, com 38 semanas e quatro dias de gestação, estava em avançado trabalho de parto. Ao perceberem que a criança estava para nascer, os policiais realizaram o parto dentro do carro. Foi no interior do veículo que mãe e filha receberam os primeiros cuidados e, depois, foram encaminhadas, pela equipe de suporte médico da concessionária Eco101, para a Maternidade São João Batista, em Cariacica.