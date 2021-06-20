Cinco pessoas ficam feridas após batida entre carros e moto em Guaçuí

Cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente na tarde deste domingo (20), em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. A batida envolveu dois carros e uma motocicleta e envolveu equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar. Duas vítimas foram socorridas por populares antes da chegada das equipes de socorro.
De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30, no bairro Vale do Sol. Testemunhas contaram que o motociclista seguia em alta velocidade. Ao passar por uma curva, o piloto teria perdido o controle do veículo, atingido a lateral de um Fiat Uno e, posteriormente, colidido em um Toyota Etios.
Antes mesmo da chegada das viaturas de socorro, duas vítimas já tinham sido levadas ao hospital por populares. As outras três pessoas feridas foram socorridos pelas equipes para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.