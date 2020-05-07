Cidade com mais casos de Covid-19 no Sul do ES tem 47,1% de isolamento

Marataízes/ES - Lago do Siri Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

O município de Marataízes é o que tem mais casos confirmados de Covid-19 na Região Sul do Espírito Santo e o isolamento social está abaixo do estipulado pelo governo do Estado na cidade. O ideal é que a taxa seja de no mínimo 55%, mas a cidade litorânea está em 47,1%.

As informações foram divulgadas nesta semana, pelo governo do Espírito Santo, que está monitorando o comportamento da sociedade nas cidades capixabas. Em Marataízes, os números de casos confirmados do novo coronavírus subiram consideravelmente em um curto prazo. O primeiro caso no município foi registrado dia 21 de abril e, desde então, a quantidade de pessoas infectadas cresceu diariamente.

O município, que tem pouco mais de 36 mil habitantes, contabiliza 36 casos confirmados e uma morte, até a noite desta quarta-feira (6), de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). A vítima é uma idosa, de 71 anos, que morava no bairro Barra do Itapemirim. De todos os pacientes com resultados positivos em Marataízes, cinco estão curados.

A cidade litorânea passou, na última semana, de risco baixo para moderado para transmissão da Covid-19, segundo o Mapa de Gestão de Risco, que é atualizado e divulgado pelo governo estadual semanalmente. A classificação do risco do município avalia a quantidade de casos proporcional a quantidade de moradores.

ISOLAMENTO EM OUTRAS CIDADES NA REGIÃO

Entre os municípios da Região Sul, Cachoeiro de Itapemirim está logo após de Bom Jesus do Norte, com 41,2% de índice de isolamento. No nível estadual, esse número coloca Cachoeiro na terceira pior posição da lista.

Com 21 casos confirmados de Covid-19, sendo 12 curados, a maior cidade da região é a segunda do Sul com mais casos positivos do novo vírus. A prefeitura emitiu um alerta à população, reforçando a baixa adesão do isolamento e a possibilidade de piora significativa da situação do município em relação à pandemia.

Confira o índice de isolamento social nos municípios com mais casos de Covid-19 no Sul do ES: