Ciclovia da 3ª Ponte: vídeo e fotos da simulação de socorro a ciclistas

Primeiro foi emitido um aviso sonoro no Quartel dos Bombeiros na Enseada do Suá, em Vitória, onde, no começo da simulação, um operador informou sobre o acidente com dois ciclistas.

Em seguida, houve a mobilização dos militares, que seguiram até a viatura do Corpo de Bombeiros. O veículo da corporação seguiu pela Terceira Ponte e estacionou próximo ao local do acidente. Os militares desceram na ciclovia, utilizando uma escada própria para a ação. Durante a simulação, a equipe realizou os primeiros socorros e a imobilização dos acidentados.

Simulação de resgate na Terceira Ponte

Um dos ciclistas subiu a escada com a ajuda dos Bombeiros, enquanto o outro foi içado em uma maca. Os dois foram colocados em uma ambulância. A ponte não chegou a ser fechada, apenas uma das pistas foi ocupada para realização da simulação.

Também ao longo deste domingo (23), a ponte terá interdições parciais das faixas em ambos os sentidos, das 7 horas às 16 horas, devido às obras realizadas pelo governo estadual no local para expansão de faixas e construção da ciclovia, previstas para serem concluídas em agosto. A Rodosol garantiu que vai haver sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da interdição.