Ciclovia da 3ª Ponte: vídeo e fotos da simulação de socorro a ciclistas

A Terceira Ponte ficou parcialmente interditada na manhã deste domingo para a realização de simulação de resgate pelo Corpo de Bombeiros para os casos de ocorrências na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada nas laterais da ponte. A atividade ocorreu debaixo de muita chuva, por volta de 8h30.
Primeiro foi emitido um aviso sonoro no Quartel dos Bombeiros na Enseada do Suá, em Vitória, onde, no começo da simulação, um operador informou sobre o acidente com dois ciclistas.
Em seguida, houve a mobilização dos militares, que seguiram até a viatura do Corpo de Bombeiros. O veículo da corporação seguiu pela Terceira Ponte e estacionou próximo ao local do acidente. Os militares desceram na ciclovia, utilizando uma escada própria para a ação. Durante a simulação, a equipe realizou os primeiros socorros e a imobilização dos acidentados.
Simulação de resgate na Terceira Ponte
Um dos ciclistas subiu a escada com a ajuda dos Bombeiros, enquanto o outro foi içado em uma maca. Os dois foram colocados em uma ambulância. A ponte não chegou a ser fechada, apenas uma das pistas foi ocupada para realização da simulação.
Também ao longo deste domingo (23), a ponte terá interdições parciais das faixas em ambos os sentidos, das 7 horas às 16 horas, devido às obras realizadas pelo governo estadual no local para expansão de faixas e construção da ciclovia, previstas para serem concluídas em agosto. A Rodosol garantiu que vai haver sinalização para orientação dos motoristas durante todo o período da interdição.
Com informações de Vitor Jubini.