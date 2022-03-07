Ciclista morre após ser atingido por carro na BR 101 em Iconha

A ambulância da Eco101 atendeu à ocorrência no local Crédito: Caio Dias

De acordo com as primeiras informações policiais, o acidente foi no quilometro 374,5 da rodovia federal. As causas da colisão ainda não foram informadas.

O carro saiu do local do acidente e ainda não foi localizado, segundo a PRF. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A PRF disse que a batida foi registrada por volta das 12h30 Crédito: Caio Dias

A família da vítima informou que um caminhão teria atingido Joelson, que morreu na hora. E, logo após, o motorista seguiu viagem e não prestou socorro.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a batida aconteceu no sentido sul da rodovia. A Polícia Civil e o SML atenderam à ocorrência no local. O tráfego, de acordo com a concessionária, segue com desvio.

Às 14h45, quando esta matéria foi atualizada, permaneciam no local do acidente a ambulância da Eco101 e a viatura da PRF.