Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Ciclista morre após ser atingido por carro na BR 101 em Iconha

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no início da tarde desta segunda (7) e o motorista do carro não foi localizado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2022 às 14:08

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:08

Ciclista morre após ser atingido por carro na BR 101 em Iconha
A ambulância da Eco101 atendeu à ocorrência no local Crédito: Caio Dias
Um ciclista chamado Joelson Mozer, de 58 anos, morreu após ser atingido por um carro, na tarde desta segunda-feira (7), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi registrada por volta das 12h30.
De acordo com as primeiras informações policiais, o acidente foi no quilometro 374,5 da rodovia federal. As causas da colisão ainda não foram informadas.
O carro saiu do local do acidente e ainda não foi localizado, segundo a PRF. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 
Ciclista morre após ser atingido por carro na BR 101 em Iconha
A PRF disse que a batida foi registrada por volta das 12h30 Crédito: Caio Dias
A família da vítima informou que um caminhão teria atingido Joelson, que morreu na hora. E, logo após, o motorista seguiu viagem e não prestou socorro.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a batida aconteceu no sentido sul da rodovia. A Polícia Civil e o SML atenderam à ocorrência no local. O tráfego, de acordo com a concessionária, segue com desvio.
Às 14h45, quando esta matéria foi atualizada, permaneciam no local do acidente a ambulância da Eco101 e a viatura da PRF.
Joelson deixa a mulher e dois filhos. Ele era o irmão caçula de dez.

Veja Também

Vídeo: óleo na pista provoca acidente na Curva do Saldanha, em Vitória

Prejuízo com incêndio em supermercado no ES pode chegar a R$ 2,5 milhões

Como declarar a compra ou venda de um carro ou moto no Imposto de Renda?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente ciclistas Iconha Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados