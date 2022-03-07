Ciclista morre após ser atingido por carro na BR 101 em Iconha

Um ciclista chamado Joelson Mozer, de 58 anos, morreu após ser atingido por um carro, na tarde desta segunda-feira (7), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi registrada por volta das 12h30.
De acordo com as primeiras informações policiais, o acidente foi no quilometro 374,5 da rodovia federal. As causas da colisão ainda não foram informadas.
O carro saiu do local do acidente e ainda não foi localizado, segundo a PRF. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A família da vítima informou que um caminhão teria atingido Joelson, que morreu na hora. E, logo após, o motorista seguiu viagem e não prestou socorro.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a batida aconteceu no sentido sul da rodovia. A Polícia Civil e o SML atenderam à ocorrência no local. O tráfego, de acordo com a concessionária, segue com desvio.
Às 14h45, quando esta matéria foi atualizada, permaneciam no local do acidente a ambulância da Eco101 e a viatura da PRF.
Joelson deixa a mulher e dois filhos. Ele era o irmão caçula de dez.