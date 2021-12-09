Chuva no ES: tenda de igreja desaba em Conceição da Barra

Poucas horas depois da celebração de uma missa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, a tenda utilizada para o evento da padroeira do município desabou por conta da forte chuva durante a noite de quarta-feira (8). Ninguém estava no local na hora e não houve feridos, de acordo com a Defesa Civil do município.
A estrutura foi montada em frente à Igreja Matriz Senhora da Conceição, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, na sede do município, para a realização de missas no dia de festividade religiosa. A última missa ocorreu às 17h. De acordo com a Defesa Civil de Conceição da Barra, a queda da tenda ocorreu por volta das 21h e ela será retirada nesta quinta.
A reportagem não conseguiu contato com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que instalou a tenda.