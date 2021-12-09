Chuva no ES: tenda de igreja desaba em Conceição da Barra

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A estrutura foi montada em frente à Igreja Matriz Senhora da Conceição, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, na sede do município, para a realização de missas no dia de festividade religiosa. A última missa ocorreu às 17h. De acordo com a Defesa Civil de Conceição da Barra, a queda da tenda ocorreu por volta das 21h e ela será retirada nesta quinta.