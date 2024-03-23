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Cheia do rio

Chuva no ES: mulher é arrastada por enchente em distrito de Cachoeiro

Imagens foram registradas na manhã deste sábado (23) em Pacotuba, uma das localidades mais afetadas no município do Sul do Espírito Santo

Publicado em 23 de Março de 2024 às 15:06

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

23 mar 2024 às 15:06
Duas mulheres precisaram lutar contra a correnteza de uma enchente no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste sábado (23). Uma delas chegou a ser arrastada pela força das águas. A localidade foi uma das afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Sul do Estado desde sexta-feira (22).
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, até o momento foram registrados alagamentos nas localidades de Coutinho e Pacotuba. A Defesa Civil informou que monitora o nível do Rio Itapemirim, que está subindo e já ultrapassou mais de dois metros acima do leito, com risco de chegar a três metros e provocar mais alagamentos.

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