Chuva no ES: mulher é arrastada por enchente em distrito de Cachoeiro

Duas mulheres precisaram lutar contra a correnteza de uma enchente no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste sábado (23). Uma delas chegou a ser arrastada pela força das águas. A localidade foi uma das afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Sul do Estado desde sexta-feira (22).
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, até o momento foram registrados alagamentos nas localidades de Coutinho e Pacotuba. A Defesa Civil informou que monitora o nível do Rio Itapemirim, que está subindo e já ultrapassou mais de dois metros acima do leito, com risco de chegar a três metros e provocar mais alagamentos.