Chuva no ES: enchente e ruas destruídas em Jerônimo Monteiro

As chuvas que atingiram o Espírito Santo entre a noite de sexta (22) e a madrugada de sábado (23) provocaram estragos também na cidade de Jerônimo Monteiro, no Sul capixaba. Ruas foram destruídas, casas ficaram submersas e avenida principal da cidade foi interditada.
De acordo com a gestão municipal, a chuva começou às 23h de sexta e parou somente às 3h deste sábado. O nível do Rio Vala de Souza — que corta o Centro da cidade — subiu e alagou supermercados, casas e lojas, além de destruir o asfalto da avenida principal.
Em algumas casas a água chegou até o teto e as famílias perderam tudo. Três ônibus e dois carros foram arrastados pela força das águas no bairro Parada Cristal.
Ruas ficam destruídas após enchente em Jerônimo Monteiro
