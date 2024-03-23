Rio Itapemirim sobe com velocidade e prefeitura de Cachoeiro faz alerta

Às 14h, nível do Rio Itapemirim estava 2,90 acima do normal Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, está em alerta para a cheia do Rio Itapemirim, que sobre com velocidade após as fortes chuvas no Estado. De acordo com a administração do município, às 14h deste sábado (22), o rio já estava 2,90 metros acima do nível normal, com possibilidade de chegar a três metros, causando mais alagamentos.

Em Pacotuba, um dos distritos de Cachoeiro que ficou alagado após os temporais, 20 famílias, em um total de 55 pessoas, tiveram que sair de casa por conta dos alagamentos. Dessas, 14 precisaram ser levadas para abrigos públicos e seis estão em casa de amigos e familiares.