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Chuva no ES: Vargem Alta debaixo d'água e prejuízo de R$ 10 milhões

A comunidade de Morro do Sal foi uma das mais afetadas. Por lá, além das casas alagadas, houve dois deslizamentos de terra que atingiram  imóveis e veículos

Publicado em 23 de Março de 2024 às 12:54

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 mar 2024 às 12:54
A forte chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo deixou muitos prejuízos em Vargem Alta. Prédios públicos foram alagados até o teto, pontes destruídas, casas soterradas e comunidades ilhadas. A chuva começou na tarde de sexta-feira (22) e só deu uma trégua na madrugada deste sábado (23).
Ainda não há a informação de quantas famílias estão desalojadas e abrigadas. De acordo com a secretária municipal de Gabinete, Eliane Turine, várias comunidades foram afetadas. Todas as casas ribeirinhas do Centro, Vila Maria, Jaciguá, comunidade de Vila Fardin e de Morro do Sal foram atingidas pelo expressivo volume de chuva. 
A comunidade de Morro do Sal foi uma das mais afetadas. Por lá, além das casas alagadas, houve dois deslizamentos de terra que atingiram dois imóveis, dois carros e uma motocicleta. Ninguém se feriu.
Em relação a prédios públicos, escolas da Sede e as secretarias de Turismo e Cultura, um veículo da Assistência Social e cinco ônibus do transporte escolar foram atingidos pela enxurrada.
A gestão organizou ponto de apoio para famílias na Escola Presidente Luebke , e nas paróquias de Jaciguá e da Sede do município.

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