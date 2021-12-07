Chuva no ES: alagamentos em Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina

ESTRADA DANIFICADA EM SANTA LEOPOLDINA

Em Santa Leopoldina, a força da chuva arrancou paralelepípedos em uma estrada que liga o Centro à comunidade de Tirol. Para Fabrício de Paula, morador do município, a obra foi mal executada, pois a água não escoa pelas canaletas laterais. Ele gravou um vídeo mostrando a situação. Veja:

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"Está chovendo demais em Santa Leopoldina. É uma obra que foi mal planejada, e a ladeira que liga o Centro à comunidade de Tirol é muito íngreme. O calçamento foi arrancado porque a água não consegue entrar na canaleta e não é escoada", afirmou.

Segundo Fabrício, a obra na estrada foi executada entre 2018 e 2019 e a população chegou a alertar a Prefeitura de Santa Leopoldina para os problemas que poderiam ser causados por conta das chuvas, mas nada foi feito. Ele contou que chove muito forte e sem parar na região desde a madrugada desta terça-feira, causando alagamentos. Confira:

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O morador ainda relatou que a situação é de alerta, já que um dos rios do município está subindo bastante. "As ruas estão alagadas e os moradores estão preocupados", disse.

Em nota, a Prefeitura de Santa Leopoldina informou que parte do calçamento da estrada foi danificada por conta do volume de chuvas registrado nesta terça-feira (7), que chegou a 72 milímetros em seis horas. A administração garantiu que uma equipe foi enviada ao local para sinalizar a via e tomar as medidas necessárias.

Segundo a prefeitura, foi feita uma reforma no trecho, concluída em agosto deste ano e que atendeu aos critérios técnicos para a execução, como a construção de bueiros e canaletas. Com o grande volume de chuvas, ainda de acordo com a prefeitura, o calçamento foi danificado e será reparado assim que houver condições climáticas.

ALAGAMENTO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em Santa Maria de Jetibá, uma área às margens do Rio Pantoja, na zona rural do município, ficou inundada por conta das fortes chuvas. A informação foi confirmada pela Defesa Civil, que afirmou estar elaborando um relatório com todas as ocorrências causadas pelo temporal.

Chuva causa alagamentos na zona rural de Santa Maria de Jetibá Crédito: Leitor de A Gazeta

Por nota, a Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá informou que fortes chuvas atingiram o município na tarde desta terça-feira e "as localidades mais afetadas até agora foram Rio Possmoser, Luiz Potratz e Rio Pantoja".

Chuva em Santa Maria de Jetibá

Segundo o órgão, o município tem dois alertas de risco de alagamentos e de deslizamentos, ambos em nível moderado e emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá informou que, na região de Rio Possmoser, há pontos de alagamentos e houve registro, nas últimas 24 horas, de 99 mm de chuvas.

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