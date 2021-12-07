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São Mateus

Vídeo: mulher abre guarda-chuva em ônibus com goteiras no ES

“Parecia que tinha mais água dentro do carro do que fora", relatou a passageira. Imagens mostram corredor e assentos do coletivo molhados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 dez 2021 às 11:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:30

No caminho de volta para casa, do Centro de São Mateus até Guriri, no mesmo município, no Norte do Estado, uma passageira que estava em um ônibus abriu um guarda-chuva para tentar não se molhar. O registro foi feito pelo leitor de A Gazeta Eris Santana na noite desta segunda-feira (6).
Nas imagens, é possível observar os assentos e o corredor do coletivo molhados. A pessoa que se protegeu da chuva é Ivonete Gomes de Almeida, moradora de Guriri. “Parecia que tinha mais água dentro do carro do que fora. Pessoas deixaram de pegar o ônibus por conta dessas condições”, relatou à reportagem.
Mulher abre guarda-chuva dentro de ônibus para se proteger da chuva em São Mateus
Mulher abre guarda-chuva dentro de ônibus para se proteger da chuva em São Mateus Crédito: Reprodução/WhatsApp
São Mateus teve um acumulado de chuva de 82 mm, de acordo com a Defesa Civil do município, entre 17h e 23h de segunda (6). O vídeo foi gravado por volta das 19h. O passageiro Eris Santana contou que essa não é a primeira vez que ocorre algo semelhante em ônibus da linha.
Em nota, a Viação São Gabriel, responsável pelo transporte coletivo no município, informou que o problema não havia sido apresentado anteriormente no veículo e que ele foi encaminhado para a manutenção nesta terça-feira (7).

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