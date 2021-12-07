Vídeo: mulher abre guarda-chuva em ônibus com goteiras no ES

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A Gazeta Eris Santana na noite desta segunda-feira (6). No caminho de volta para casa, do Centro de São Mateus até Guriri, no mesmo município, no Norte do Estado , uma passageira que estava em um ônibus abriu um guarda-chuva para tentar não se molhar. O registro foi feito pelo leitor deEris Santana na noite desta segunda-feira (6).

Nas imagens, é possível observar os assentos e o corredor do coletivo molhados. A pessoa que se protegeu da chuva é Ivonete Gomes de Almeida, moradora de Guriri. “Parecia que tinha mais água dentro do carro do que fora. Pessoas deixaram de pegar o ônibus por conta dessas condições”, relatou à reportagem.

Mulher abre guarda-chuva dentro de ônibus para se proteger da chuva em São Mateus Crédito: Reprodução/WhatsApp

São Mateus teve um acumulado de chuva de 82 mm, de acordo com a Defesa Civil do município, entre 17h e 23h de segunda (6). O vídeo foi gravado por volta das 19h. O passageiro Eris Santana contou que essa não é a primeira vez que ocorre algo semelhante em ônibus da linha.