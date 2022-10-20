Segundo especialistas, o melhor horário para assistir ao fenômeno é de madrugada, por volta das 2h Crédito: Pixabay

Apaixonados por observação astronômica poderão contemplar uma chuva de meteoros no próximos dias, de qualquer município do Espírito Santo . O fenômeno natural, que ganhou o nome de "Orionids", atingirá o pico a partir desta quinta-feira (20).

A movimentação será intensa da madrugada de quinta para a sexta-feira (21), além da de sexta para o sábado (22) – caso as condições climáticas sejam favoráveis. De acordo com o astrônomo Daniel Mello, do Observatório Valongo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a previsão é que mais de 20 meteoros passem pelo nosso sistema solar por hora.

"Os meteoros vão surgir próximos da constelação de Orion, que é mais conhecido como as Três Marias. A dica é que as pessoas comecem a olhar por volta das 23h, mas o fenômeno vai ser melhor observado quando a constelação estiver bem alta no céu, por volta das 2h", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Chuva de meteoros poderá ser vista do ES nos próximos dias

Diretor técnico-científico do Planetário de Vitória, Sérgio Bisch também explicou que essa chuva de meteoros costuma acontecer anualmente, devido à queda de detritos espaciais ao redor do mundo entre os meses de setembro e novembro.

"Nessa época do ano, a Terra registra um maior acúmulo de detritos que foram deixados no espaço por cometas. Quando o nosso planeta passa por determinado local do sistema solar, esses detritos são atraídos pela gravidade, e os meteoros acabam caindo", detalhou.

Daniel Mello ainda dá dicas das melhores condições para conseguir ver o fenômeno: "Se as pessoas querem ver bastante meteoros ao longo do dia 21, a gente recomenda no mínimo uma hora de observação. Além disso, uma dica é se afastar das luzes da cidade, pois isso faz com que os meteoros sejam ofuscados. O ideal é ir para o interior, se possível", orientou.

E SE NUBLAR?

Uma das únicas coisas que pode atrapalhar a observação do fenômeno, segundo os especialistas, são as condições climáticas no Estado durante a semana. Para quinta e sexta-feira, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê tempo com sol, poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que pode chover apenas na Região Sul, na sexta.