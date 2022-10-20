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Chuva de meteoros poderá ser vista do ES nos próximos dias

Segundo especialistas, a previsão é que mais de 20 meteoros passem pelo nosso sistema solar por hora; observação depende, no entanto, das condições climáticas ao redor do Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 14:29

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 out 2022 às 14:29
Meteoro, estrela cadente
Segundo especialistas, o melhor horário para assistir ao fenômeno é de madrugada, por volta das 2h  Crédito: Pixabay
Apaixonados por observação astronômica poderão contemplar uma chuva de meteoros no próximos dias, de qualquer município do Espírito Santo. O fenômeno natural, que ganhou o nome de "Orionids", atingirá o pico a partir desta quinta-feira (20).
A movimentação será intensa da madrugada de quinta para a sexta-feira (21), além da de sexta para o sábado (22) – caso as condições climáticas sejam favoráveis. De acordo com o astrônomo Daniel Mello, do Observatório Valongo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a previsão é que mais de 20 meteoros passem pelo nosso sistema solar por hora.
"Os meteoros vão surgir próximos da constelação de Orion, que é mais conhecido como as Três Marias. A dica é que as pessoas comecem a olhar por volta das 23h, mas o fenômeno vai ser melhor observado quando a constelação estiver bem alta no céu, por volta das 2h", afirmou. 
Chuva de meteoros poderá ser vista do ES nos próximos dias
Diretor técnico-científico do Planetário de Vitória, Sérgio Bisch também explicou que essa chuva de meteoros costuma acontecer anualmente, devido à queda de detritos espaciais ao redor do mundo entre os meses de setembro e novembro. 
"Nessa época do ano, a Terra registra um maior acúmulo de detritos que foram deixados no espaço por cometas. Quando o nosso planeta passa por determinado local do sistema solar, esses detritos são atraídos pela gravidade, e os meteoros acabam caindo", detalhou. 
Daniel Mello ainda dá dicas das melhores condições para conseguir ver o fenômeno: "Se as pessoas querem ver bastante meteoros ao longo do dia 21, a gente recomenda no mínimo uma hora de observação. Além disso, uma dica é se afastar das luzes da cidade, pois isso faz com que os meteoros sejam ofuscados. O ideal é ir para o interior, se possível", orientou. 

E SE NUBLAR?

Uma das únicas coisas que pode atrapalhar a observação do fenômeno, segundo os especialistas, são as condições climáticas no Estado durante a semana. Para quinta e sexta-feira, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê tempo com sol, poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que pode chover apenas na Região Sul, na sexta.
"Também vai dar para observar alguns meteoros na noite do dia 22 para o dia 23 (domingo). Será em menor quantidade, mas é uma alternativa caso a previsão do tempo não colabore", indicou o astrônomo Daniel Mello.

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