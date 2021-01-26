Cesan suspende abastecimento de água em bairros da Serra

Interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água Crédito: Pixabay

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan ) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça (26) e vai fazer o mesmo na quinta-feira (28). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água em uma rede de grande porte no município.

Ainda segundo a nota divulgada pela empresa, ao todo 32 bairros são afetados pelo vazamento de água na região.

A Cesan acrescentou que ainda não há previsão para a conclusão dos serviços e a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS AFETADOS HOJE (26):

Barro Branco



Belvedere



Caçaroca



Campinho da Serra I



Campinho da Serra II



Cascata



Centro

Cidade Pomar



Colina da Serra



Continental

Divinópolis



Eldorado



Jardim Bela Vista



Jardim da Serra



Jardim Guanabara



Jardim Primavera



Maria Niobe



Mestre Álvaro



Nossa Senhora da Conceição



Nova Carapina I



Nova Carapina II

Palmeiras



Pitanga



Residencial Centro da Serra



Santo Antônio



São Domingos



São Judas Tadeu

São Lourenço



São Marcos I



São Marcos II



Vista da Serra I



Vista da Serra II



Na quinta-feira (28) será realizada uma interligação nas redes, necessária para garantir a continuidade do abastecimento de água em bairros do município. A interrupção acontecerá das 8 às 18 horas. Durante este período a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS COM ABASTECIMENTO SUSPENSO NA QUINTA (28):

Bairro Novo



Nova Almeida



Parque das Gaivotas



Parque Nova Almeida



Parque Residencial Nova Almeida



Parque Santa Fé



Praiamar



Reis Magos



Serramar

