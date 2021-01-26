Cesan suspende abastecimento de água em bairros da Serra

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça (26) e vai fazer o mesmo na quinta-feira (28). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água em uma rede de grande porte no município.
Ainda segundo a nota divulgada pela empresa, ao todo 32 bairros são afetados pelo vazamento de água na região.
A Cesan acrescentou que ainda não há previsão para a conclusão dos serviços e a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS AFETADOS HOJE (26):
- Barro Branco
- Belvedere
- Caçaroca
- Campinho da Serra I
- Campinho da Serra II
- Cascata
- Centro
- Cidade Pomar
- Colina da Serra
- Continental
- Divinópolis
- Eldorado
- Jardim Bela Vista
- Jardim da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Primavera
- Maria Niobe
- Mestre Álvaro
- Nossa Senhora da Conceição
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Palmeiras
- Pitanga
- Residencial Centro da Serra
- Santo Antônio
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- São Lourenço
- São Marcos I
- São Marcos II
- Vista da Serra I
- Vista da Serra II
Na quinta-feira (28) será realizada uma interligação nas redes, necessária para garantir a continuidade do abastecimento de água em bairros do município. A interrupção acontecerá das 8 às 18 horas. Durante este período a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
VEJA LISTA DE BAIRROS COM ABASTECIMENTO SUSPENSO NA QUINTA (28):
- Bairro Novo
- Nova Almeida
- Parque das Gaivotas
- Parque Nova Almeida
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Santa Fé
- Praiamar
- Reis Magos
- Serramar
Para mais informações, os moradores podem acessar o site da Cesan ou ligar para o 115.