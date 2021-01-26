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Cesan suspende abastecimento de água em bairros da Serra

São dois dias de suspensão, hoje (26) e na quinta-feira (28). De acordo com a nota divulgada pela empresa, ao todo 32 bairros são afetados pelo vazamento em uma rede de grande porte na região da Serra

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 18:42

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 jan 2021 às 18:42
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água Crédito: Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça (26) e vai fazer o mesmo na quinta-feira (28). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água em uma rede de grande porte no município.
Ainda segundo a nota divulgada pela empresa, ao todo 32 bairros são afetados pelo vazamento de água na região. 
A Cesan acrescentou que ainda não há previsão para a conclusão dos serviços e a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS AFETADOS HOJE (26):

  • Barro Branco
  • Belvedere
  • Caçaroca
  • Campinho da Serra I
  • Campinho da Serra II
  • Cascata
  • Centro
  • Cidade Pomar
  • Colina da Serra
  • Continental
  • Divinópolis
  • Eldorado
  • Jardim Bela Vista
  • Jardim da Serra
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Primavera
  • Maria Niobe
  • Mestre Álvaro
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Palmeiras
  • Pitanga
  • Residencial Centro da Serra
  • Santo Antônio
  • São Domingos
  • São Judas Tadeu 
  • São Lourenço
  • São Marcos I
  • São Marcos II
  • Vista da Serra I
  • Vista da Serra II
Na quinta-feira (28) será realizada uma interligação nas redes, necessária para garantir a continuidade do abastecimento de água em bairros do município.  A interrupção acontecerá das 8 às 18 horas. Durante este período a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS COM ABASTECIMENTO SUSPENSO NA QUINTA (28): 

  • Bairro Novo
  • Nova Almeida
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Nova Almeida
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Santa Fé
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Serramar
Para mais informações, os moradores podem acessar o site da Cesan ou ligar para o 115.

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