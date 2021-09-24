Caso Milena Gottardi: Hilário é expulso da maçonaria após condenação

Hilário no último dia de julgamento no Fórum de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Hilário é expulso da maçonaria após condenação

O documento da maçonaria é datado do dia 8 de setembro, nove dias após o fim do julgamento. No ato 052 GM/2021, assinado pelo grão-mestre Walter Alves Noronha, é dito: “Excluir da Ordem o M.I. Hilário Antonio Fiorot Frasson, cad. 4.283, membro do quadro de obreiros da A.R. L. S. Experiência e Sabedoria n°47”.

Nos dois artigos seguintes é determinado que a “Grande Secretaria de Relações Interiores proceda à baixa no rol de obreiros da ordem”. O grão-mestre ainda incumbe o secretário desta pasta de “registrar e dar publicidade ao presente ato, que entrará em vigor na presente data”.

Arquivos & Anexos Ato de exclusão de Hilário Frasson da maçonaria Documento assinado pelo grão-mestre Walter Alves Noronha, da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, com sede em Bento Ferreira, no dia 8 de setembro de 2021 Tamanho do arquivo: 907kb Baixar

MOTIVOS PARA A EXCLUSÃO DA MAÇONARIA

É dito também que, segundo a sentença proferida pelo juiz Marcos Pereira Sanches, Hilário foi o principal responsável pelo crime . “Além disso, segundo o magistrado, ele era um agente da lei e, dessa forma, deveria combater o crime e não praticá-lo, destacando ainda que o acusado era influente entre pessoas poderosas e fazia ‘negociações espúrias’. Disse ainda que Hilário possui ‘personalidade desajustada, sem compaixão com a vida da sua própria esposa e mãe de suas filhas’”, destaca o texto.

Hilario Frasson com a roupa da maçonaria Crédito: Arquivo pessoal

No ato de exclusão é explicado que “a maçonaria prega o firme fundamento segundo o qual o matrimônio é consequência de uma reciprocidade de amor e respeito e tem por resultado a formação de uma grande família universal, alcançada por afetos dos maçons que vivem para a moralidade, buscando sempre aperfeiçoar de modo absoluto o matrimônio consagrado pela Lei, porque o eleva com seus ensinamentos”

Destaca ainda os ensinamentos da Ordem: “Considerando que o ensinamento da moral que pregamos ao regular os deveres que temos para os nossos semelhantes e para com nós mesmos, impõe os que temos para com a esposa e a família, e o que impõe à personalidade de esposo e pai”. E acrescenta que Hilário infringiu regras do Código de Processo disciplinar:

"Considerando ser conduta reprovável na ordem atos que atentam contra a moral maçônica, contra os usos e costumes da maçonaria universal ou que der causa a escândalo público e, de forma especial, aqueles praticados contra a família" Trecho do Ato de exclusão de Hilário da Maçonaria - Documento assinado pelo grão-mestre

EM 2017 HILÁRIO FOI SUSPENSO DA LOJA MAÇÔNICA

Em 2017, logo após o crime e as investigações da polícia apontarem a participação de Hilário como mandante, a Grande Loja suspendeu temporariamente os direitos do ex-marido da vítima.

Na ocasião, em uma circular a que A Gazeta teve acesso, foi informado pela Grande Loja: “Todo maçom deve primar pelo bom nome da Ordem, conservando-se cidadão honesto e nunca atentar contra a honra de ninguém, principalmente de seus familiares, zelando sempre pelo mais rigoroso respeito aos princípios e ensinamentos da maçonaria, não podendo em momento algum manchar suas mãos nas impurezas do crime”.

O mesmo documento adiantava que, caso Hilário fosse condenado pelo assassinato, ele seria excluído da loja maçônica.

A defesa de Hilário não se manifestou sobre a expulsão por se tratar de assuntos de âmbito pessoal do ex-policial.

CRIME E JULGAMENTO

O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 2017. Milena, de 38 anos, foi baleada no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.

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