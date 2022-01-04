Carro provoca incêndio em oficina mecânica em Bom Jesus do Norte

Um carro provocou um incêndio em oficina mecânica do Centro do município de Bom Jesus do Norte , no Sul do Estado , no início na tarde desta terça-feira (4). O fogo começou em um veículo Fiat Palio, que estava em manutenção na rampa, e rapidamente espalhou para o estabelecimento. Contudo, não teve vítimas, apenas danos materiais.

O prédio que foi atingido pelo incêndio tem três andares Crédito: 3° BPMES

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) explicou que um funcionário da oficina estava fazendo reparos no carro, o que fez com que um pouco de combustível vazasse. “Em seguida, uma lâmpada halógena caiu e quebrou no local do vazamento, criando uma faísca e ocasionando as chamas”, comunicou.

Como o estabelecimento está localizado em uma área de divisa com o Estado do Rio de Janeiro (RJ), as chamas foram extintas pelo Corpo de Bombeiros Militar do RJ, e a equipe do CBMES fez a coleta de informações.

Polícia Militar também realizou atendimento na região. De acordo com a assessoria de Comunicação do Terceiro Batalhão, o incêndio tomou o veículo por completo, dentre outros materiais do local. “Embora o prédio tenha três andares, somente o andar da oficina ficou afetado”, informou.

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DEFESA CIVIL

A Defesa Civil do município esteve presente no momento do acontecimento para avaliar a situação. Segundo o coordenador municipal do órgão, Carlos José Ribeiro Vieira, em um primeiro momento, o prédio foi interditado, pois há duas residências acima da oficina. “Ao todo, são feitas três avaliações”, contou.

Na segunda avaliação, por volta das 17h, o prédio não ficou mais interditado. “O fogo não chegou a danificar o local e foi controlado, por isso, não houve necessidade de interditar”, explicou Vieira.

Entretanto, o prédio foi deixado em observação até às 22h, quando será analisado novamente. Desse modo, os moradores – que foram orientandos a saírem das casas de cima – só vão retornar após esse horário, e somente se não tiver mais fumaça nem estalos na estrutura.