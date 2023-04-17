Carro pega fogo e deixa motorista ferido em Cachoeiro

Um homem ficou ferido após o veiculo em que estava pegar fogo na tarde deste domingo (16) no bairro Vila de Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do incêndio não foram divulgadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para fazer o combate às chamas, que tomaram todo o veículo na Rodovia Gumercindo Moura Nunes. O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.