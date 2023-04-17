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Incêndio

Carro pega fogo e deixa motorista ferido em Cachoeiro

Motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital no município; veículo ficou totalmente destruído

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 13:34

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

17 abr 2023 às 13:34
Carro fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro
Carro fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um homem ficou ferido após o veiculo em que estava pegar fogo na tarde deste domingo (16) no bairro Vila de Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do incêndio não foram divulgadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para fazer o combate às chamas, que tomaram todo o veículo na Rodovia Gumercindo Moura Nunes. O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

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