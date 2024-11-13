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Córrego Lambari

Carreta perde controle e cai em represa de Vila Valério

Corpo de Bombeiros atua para retirar o veículo da água. O corpo do motorista foi localizado pela corporação por volta das 5h desta quinta-feira (14)

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 nov 2024 às 16:53
Rodas da carreta dentro de represa de Vila Valério
Rodas da carreta dentro de represa de Vila Valério Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma carreta perdeu o controle e tombou em uma represa na localidade de Córrego Lambari, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros, com equipe de mergulhadores, foi acionado para atuar no local. O corpo do motorista foi localizado pela corporação por volta das 5h desta quinta-feira (14)
De acordo com informações iniciais, a carreta estava carregada com blocos de concreto e descia em um morro que tinha uma curva logo em seguida, em uma estrada de chão. Ainda não se sabe o causou o acidente. Com o impacto o cavalo da carreta se soltou da carroceria.
A empresa Ademar do Bloco, responsável pelo veículo, está no local acompanhando a ação dos bombeiros e autoridades policiais. Em nota, lamentou o acidente envolvendo um dos colaboradores.
“A empresa Ademar do Bloco lamenta profundamente o acidente automobilístico ocorrido nesta data, no município de Vila Valério envolvendo um dos nossos colaboradores. Estamos acompanhando os trabalhos dos bombeiros e autoridades policiais no local. Nesse momento, nossos corações e esforços estão com a família”.

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