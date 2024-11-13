Carreta perde controle e cai em represa de Vila Valério

Rodas da carreta dentro de represa de Vila Valério Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com informações iniciais, a carreta estava carregada com blocos de concreto e descia em um morro que tinha uma curva logo em seguida, em uma estrada de chão. Ainda não se sabe o causou o acidente. Com o impacto o cavalo da carreta se soltou da carroceria.

A empresa Ademar do Bloco, responsável pelo veículo, está no local acompanhando a ação dos bombeiros e autoridades policiais. Em nota, lamentou o acidente envolvendo um dos colaboradores.