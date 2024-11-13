Carreta perde controle e cai em represa de Vila Valério

Uma carreta perdeu o controle e tombou em uma represa na localidade de Córrego Lambari, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros, com equipe de mergulhadores, foi acionado para atuar no local. O corpo do motorista foi localizado pela corporação por volta das 5h desta quinta-feira (14).
De acordo com informações iniciais, a carreta estava carregada com blocos de concreto e descia em um morro que tinha uma curva logo em seguida, em uma estrada de chão. Ainda não se sabe o causou o acidente. Com o impacto o cavalo da carreta se soltou da carroceria.
A empresa Ademar do Bloco, responsável pelo veículo, está no local acompanhando a ação dos bombeiros e autoridades policiais. Em nota, lamentou o acidente envolvendo um dos colaboradores.
“A empresa Ademar do Bloco lamenta profundamente o acidente automobilístico ocorrido nesta data, no município de Vila Valério envolvendo um dos nossos colaboradores. Estamos acompanhando os trabalhos dos bombeiros e autoridades policiais no local. Nesse momento, nossos corações e esforços estão com a família”.