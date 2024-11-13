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Crime

Sogra denuncia genro por ofensas após ser xingada de 'macaca' em Muqui

Mulher disse que o suspeito ainda cuspiu no rosto de uma filha dela; caso ocorreu na tarde da última terça-feira (12)

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 10:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 nov 2024 às 10:52
Matéria especial sobre ferrovias
Crime ocorreu no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 46 anos denunciou o próprio genro após ser ofendida e xingada de "macaca Chita", na tarde de terça-feira (12) no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Em ocorrência registrada pela Polícia Militar consta que o suspeito ainda cuspiu no rosto de uma filha da vítima.
A sogra do suspeito contou que estava em casa quando o genro entrou na residência alterado, dizendo palavras de baixo calão, a chamando de"chifruda", "gorda", "dentuça" e "macaca Chita", e afirmou que levaria pisos que estavam no imóvel
Uma filha da mulher pediu para o suspeito ir embora, momento em que, conforme ocorrência da PM, o homem cuspiu no rosto da cunhada e fugiu. Os militares fizeram buscas, mas o indivíduo não foi encontrado.
A vítima contou que tem medo de que o genro faça alguma contra sua integridade física e da filha dela, pois ele seria usuário de drogas. Ainda segundo a PM, o homem é suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio, tráfico de drogas e crime na forma da Lei Maria da Penha.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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