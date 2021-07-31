Cariacica vacina contra gripe e 2ª dose de AstraZeneca sem agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre neste sábado (31), das 8h30 às 16h, vagas sem agendamentos para as vacinas contra gripe (Influenza) e a segunda dose de AstraZeneca para Covid-19, para quem tomou a primeira dose há 70 dias.
Para ser vacinado, basta levar um documento de identificação e de preferência o cartão de vacina.
LOCAIS
A vacinação contra a gripe acontece no Maanaim de São Francisco e no Shopping Moxuara. Para imunizar contra a Covid -19, a vacinação da segunda dose acontece na Faculdade Multivix, em São Geraldo e no Colégio Lusíadas, em Campo Grande.