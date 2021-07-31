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Neste sábado (31)

Cariacica vacina contra gripe e 2ª dose de AstraZeneca sem agendamento

Para ser vacinado, basta levar um documento de identificação e de preferência o cartão de vacina. Veja os locais

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 07:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 07:07
Vacina Astrazeneca
Vacina Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre neste sábado (31), das 8h30 às 16h, vagas sem agendamentos para as vacinas contra gripe (Influenza) e a segunda dose de AstraZeneca para Covid-19, para quem tomou a primeira dose há 70 dias.
Para ser vacinado, basta levar um documento de identificação e de preferência o cartão de vacina.

LOCAIS

A vacinação contra a gripe acontece no Maanaim de São Francisco e no Shopping Moxuara. Para imunizar contra a Covid -19, a vacinação da segunda dose acontece na Faculdade Multivix, em São Geraldo e no Colégio Lusíadas, em Campo Grande.

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