Cariacica oferece vacinação em shopping e supermercado a partir desta sexta (8)

Aplicação do imunizante contra o vírus da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Cariacica , junto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), oferece vacinação contra a Covid-19 em comércios do município. O supermercado Carone e o Shopping Moxuara, ambos em Campo Grande, iniciam processo de imunização a partir desta sexta-feira (8), sem agendamento. O propósito é aumentar a cobertura vacinal em Cariacica

A aplicação das vacinas começa às 8h30 e termina às 16h, nesta sexta-feira (8). Na próxima semana, a imunização acontece na quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15), no mesmo horário, podendo ter o período aumentado.

VACINAÇÃO NO SUPERMERCADO CARONE

No supermercado Carone, acorrerá a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, dose de reforço para idosos com 60 ou mais que tenham recebido a última dose há cinco meses ou mais, e segunda dose da Pfizer.

VACINAÇÃO NO SHOPPING MOXUARA

Já no Shopping Moxuara, serão aplicadas vacinas para maiores de 18 anos que necessitam tomar a primeira ou segunda dose da vacina Coronavac. Basta apresentar um documento de identificação com foto para garantir a imunização.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS