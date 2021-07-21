Cariacica faz mutirão para aplicar 14.700 doses de vacina contra a gripe

O próximo sábado (24) será dia de mutirão de vacinação contra a gripe Influenza em Cariacica. Serão disponibilizadas 14.700 doses e qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode ser imunizada.

As doses serão aplicadas no estádio Kleber Andrade, no Shopping Moxuara, no Maanaim do bairro São Francisco e na Unidade Básica de Saúde de Porto de Santana.

Vale ressaltar que as equipes das unidades básicas de saúde continuam à disposição dos munícipes que não possuem acesso à internet para realizar o agendamento de vacinas. Sobre as pessoas que ajudam outras a realizarem agendamento, a Semus reforça que o cadastro é individual, porém simples e rápido de ser concluído. Esse procedimento é importante visto que os registros da aplicação são resgatados individualizados.