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Influenza

Cariacica faz mutirão para aplicar 14.700 doses de vacina contra a gripe

Pode ser imunizada qualquer pessoa acima de seis meses. O agendamento deve ser feito nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 13:21
Este ano, as crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses serão as primeiras vacinados contra a gripe
Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça Crédito: Pixabay
O próximo sábado (24) será dia de mutirão de vacinação contra a gripe Influenza em Cariacica. Serão disponibilizadas 14.700 doses e qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode ser imunizada.
As doses serão aplicadas no estádio Kleber Andrade, no Shopping Moxuara, no Maanaim do bairro São Francisco e na Unidade Básica de Saúde de Porto de Santana.
O agendamento acontece às 16 horas desta quarta-feira (21) e deverá ser realizado exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia, sistema do Governo do Estado, por meio do link www.vacinaeconfia.es.gov.br . Os munícipes deverão realizar cadastro para realizar o agendamento. 
Vale ressaltar que as equipes das unidades básicas de saúde continuam à disposição dos munícipes que não possuem acesso à internet para realizar o agendamento de vacinas. Sobre as pessoas que ajudam outras a realizarem agendamento, a Semus reforça que o cadastro é individual, porém simples e rápido de ser concluído. Esse procedimento é importante visto que os registros da aplicação são resgatados individualizados.

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