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1º de agosto

Cariacica cria data para comemorar Dia do Digital Influencer

No texto aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito, os influenciadores digitais são considerados "grandes trabalhadores"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jul 2022 às 20:08

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 20:08

A partir deste ano, todo 1º de agosto será data para comemorar o Dia Municipal do Profissional Digital Influencer em Cariacica. A Lei 6.347 foi publicada nesta quarta-feira (27) no diário oficial do município. No texto aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito, os influenciadores digitais são considerados "grandes trabalhadores".
Lei foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário de Cariacica
Lei foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário de Cariacica Crédito: Divulgação | Diário Oficial
O texto apresentado pelo vereador Wesley Moreira Souza da Silva, conhecido como Lei, do partido Democratas (DEM), lembra que os influenciadores tiveram a renda afetada durante o período de pandemia. O parlamentar defendeu que o entretenimento digital proporciona divertimento, satisfação pessoal, boa disposição, informação e cultura.
"Em determinadas circunstâncias e contextos, o entretenimento digital tem adjacente um propósito sério, como o caso de divulgações de ações sociais e utilidade pública", aponta o Projeto de Lei.
Com a sanção do prefeito, o dia 1º de agosto passa a integrar o calendário oficial de eventos de Cariacica.

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