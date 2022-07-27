Cariacica cria data para comemorar Dia do Digital Influencer

A partir deste ano, todo 1º de agosto será data para comemorar o Dia Municipal do Profissional Digital Influencer em Cariacica . A Lei 6.347 foi publicada nesta quarta-feira (27) no diário oficial do município. No texto aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito, os influenciadores digitais são considerados "grandes trabalhadores".

Lei foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário de Cariacica Crédito: Divulgação | Diário Oficial

O texto apresentado pelo vereador Wesley Moreira Souza da Silva, conhecido como Lei, do partido Democratas (DEM), lembra que os influenciadores tiveram a renda afetada durante o período de pandemia. O parlamentar defendeu que o entretenimento digital proporciona divertimento, satisfação pessoal, boa disposição, informação e cultura.

"Em determinadas circunstâncias e contextos, o entretenimento digital tem adjacente um propósito sério, como o caso de divulgações de ações sociais e utilidade pública", aponta o Projeto de Lei.