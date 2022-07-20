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Receita Federal alerta sobre golpes aplicados via internet

Pela internet, estelionatários têm usado nome do órgão e de suas alfândegas em anúncios de vendas de produtos a preços muito abaixo do mercado
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jul 2022 às 08:51

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:51

A Receita Federal divulgou um alerta sobre golpes que têm sido aplicados via internet, nos quais o nome da Receita e de suas alfândegas têm sido usados em anúncios de vendas de produtos a preços muito abaixo do mercado.
Em nota, o fisco informa que os estelionatários responsáveis por esses golpes de e-commerce usam de anúncios pagos para enganar os consumidores.
Pagamento por cartão de crédito de compra na internet
Golpistas usam anúncios falsos no comércio eletrônico  Crédito: PhotoMIX Company/ Pexels
No conteúdo de falsas propagandas, os criminosos “usam de forma ilícita o nome das unidades da Receita Federal responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro” (as alfândegas), na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe, informa.
A Receita Federal esclarece que nem ela nem as alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria. “Essas unidades são responsáveis por gerir e executar atividades de controle aduaneiro, de atendimento e orientação ao cidadão e as relativas ao combate aos ilícitos tributários e aduaneiros, inclusive à contrafação, à pirataria, ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao tráfico internacional de armas de fogo e munições e à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, observadas as competências específicas de outros órgãos”.

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estelionato Direito Receita Federal E-commerce
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