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13 dias em varanda

Cão abandonado em Vitória segue internado e não voltou para tutora

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cão deve ter alta nos próximos dias e continuará sob a guarda do município
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 ago 2023 às 13:50

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 13:50

cachorro encontrado preso e abandonado após ficar 13 dias na varanda de um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória, resgatado pela Guarda Municipal no dia 29 de julho, segue sob cuidados em uma clínica veterinária e "evolui bem no tratamento". Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, o cão deve ter alta nos próximos dias e continuará sob a guarda do município. A tutora, que deixou o animal no espaço do imóvel enquanto estava viajando, foi ouvida e apresentou provas à prefeitura, mas ainda não teve o direito de ter o cachorro de volta. O caso completa dez dias nesta terça-feira (8). Não há informações sobre a identidade da mulher.
O animal estava sem água para beber e com a saúde precária quando foi resgatado. Segundo a Prefeitura de Vitória, um procedimento administrativo, que está em tramitação, analisa a defesa da mulher para definir se o cachorro voltará para a tutora ou se será encaminhado para adoção.
"A Secretaria de Meio Ambiente informa que já foi realizada uma oitiva com a tutora, recebeu as documentações e provas encaminhadas pela dona do cão e que o procedimento administrativo está em tramitação"
Prefeitura de Vitória - Nota oficial
Segundo a administração municipal, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional de Vitória. O cachorro foi resgatado após vizinhos registrarem em fotos e vídeos a situação do cachorro. Após a denúncia, equipes das secretarias de Meio Ambiente e Segurança Urbana foram ao local, entraram na residência e resgataram o cachorro. Ele é da raça Yorkshire e tem dois anos de vida.
Cão é resgatado após ficar 10 dias preso dentro de varanda em Jardim Camburi
Cão é resgatado após ficar 10 dias preso dentro de varanda em Jardim Camburi Crédito: Prefeitura de Vitória
Durante o resgate, agentes da Guarda Municipal conversaram por telefone com a proprietária do imóvel, que se identificou como tutora do cachorro. Segundo informado inicialmente por moradores, o animal estaria abandonado desde o dia 16 de julho - informação confirmada pela Guarda Municipal.
Há a possibilidade de o cachorro ser encaminhado para a adoção. Segundo a prefeitura, a tutora tem espaço para defesa antes que haja qualquer decisão. A decisão, inclusive, será tomada conforme o decreto municipal de número 21.311, de 2022. O texto, publicado no ano passado, estabeleceu o "PataVix", que tem o objetivo de promover políticas públicas para resgate, recuperação e reintrodução na sociedade de animais em situação de risco.
O decreto reforça que animais em situação de maus-tratos devem ser resgatados e apreendidos

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem de A Gazeta no dia 1º de agosto, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Guarda Municipal de Vitória e encaminhada, inicialmente, para o 5º Distrito Policial de Vitória. O caso seguia, até aquele momento, sob investigação.
Nesta terça (8), a reportagem voltou a perguntar a Polícia Civil sobre a investigação. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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