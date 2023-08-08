Cão abandonado em Vitória segue internado e não voltou para tutora

cachorro encontrado preso e abandonado após ficar 13 dias na varanda de um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória , resgatado pela Guarda Municipal no dia 29 de julho, segue sob cuidados em uma clínica veterinária e "evolui bem no tratamento". Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, o cão deve ter alta nos próximos dias e continuará sob a guarda do município. A tutora, que deixou o animal no espaço do imóvel enquanto estava viajando, foi ouvida e apresentou provas à prefeitura, mas ainda não teve o direito de ter o cachorro de volta. O caso completa dez dias nesta terça-feira (8). Não há informações sobre a identidade da mulher.

O animal estava sem água para beber e com a saúde precária quando foi resgatado. Segundo a Prefeitura de Vitória , um procedimento administrativo, que está em tramitação, analisa a defesa da mulher para definir se o cachorro voltará para a tutora ou se será encaminhado para adoção.

"A Secretaria de Meio Ambiente informa que já foi realizada uma oitiva com a tutora, recebeu as documentações e provas encaminhadas pela dona do cão e que o procedimento administrativo está em tramitação" Prefeitura de Vitória - Nota oficial

Segundo a administração municipal, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional de Vitória. O cachorro foi resgatado após vizinhos registrarem em fotos e vídeos a situação do cachorro. Após a denúncia, equipes das secretarias de Meio Ambiente e Segurança Urbana foram ao local, entraram na residência e resgataram o cachorro. Ele é da raça Yorkshire e tem dois anos de vida.

Cão é resgatado após ficar 10 dias preso dentro de varanda em Jardim Camburi Crédito: Prefeitura de Vitória

Durante o resgate, agentes da Guarda Municipal conversaram por telefone com a proprietária do imóvel, que se identificou como tutora do cachorro. Segundo informado inicialmente por moradores, o animal estaria abandonado desde o dia 16 de julho - informação confirmada pela Guarda Municipal.

Há a possibilidade de o cachorro ser encaminhado para a adoção. Segundo a prefeitura, a tutora tem espaço para defesa antes que haja qualquer decisão. A decisão, inclusive, será tomada conforme o decreto municipal de número 21.311, de 2022. O texto, publicado no ano passado, estabeleceu o "PataVix", que tem o objetivo de promover políticas públicas para resgate, recuperação e reintrodução na sociedade de animais em situação de risco.

O decreto reforça que animais em situação de maus-tratos devem ser resgatados e apreendidos

O que diz a Polícia Civil

A Gazeta no dia 1º de agosto, a Procurada pela reportagem dea no dia 1º de agosto, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Guarda Municipal de Vitória e encaminhada, inicialmente, para o 5º Distrito Policial de Vitória. O caso seguia, até aquele momento, sob investigação.