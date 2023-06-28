O comovente momento em que chimpanzé de laboratório vê mundo exterior pela 1ª vez

Vanilla, uma chimpanzé de 28 anos, nunca havia saído de uma jaula.

Ela é um dos chimpanzés sobreviventes do Laboratório de Medicina Experimental e Cirurgia em Primatas (LEMSIP), com sede em Nova York, que fechou em 1997.

Depois disso ele ficou por anos no santuário Wildlife Waystation, que também fechou em 2019. Quase 480 animais precisaram ser recolocados em outros lugares, incluindo 42 chimpanzés.