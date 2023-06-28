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BBC News

O comovente momento em que chimpanzé de laboratório vê mundo exterior pela 1ª vez

Vanilla é um dos chimpanzés sobreviventes do Laboratório de Medicina Experimental e Cirurgia em Primatas (LEMSIP), com sede em Nova York.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 jun 2023 às 16:54

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 16:54

Vanilla, uma chimpanzé de 28 anos, nunca havia saído de uma jaula.
Ela é um dos chimpanzés sobreviventes do Laboratório de Medicina Experimental e Cirurgia em Primatas (LEMSIP), com sede em Nova York, que fechou em 1997.
Depois disso ele ficou por anos no santuário Wildlife Waystation, que também fechou em 2019. Quase 480 animais precisaram ser recolocados em outros lugares, incluindo 42 chimpanzés.
Vanilla e sua irmã, Shake, agora têm uma nova casa em uma ilha da entidade Save the Chimps em Fort Pierce, no Estado americano da Flórida.

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