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Acidente em rodovia

Caminhão carregado com frutas tomba e deixa dois feridos em Colatina

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (27), no contorno da ES 080. Feridos, o motorista do veículo e um ajudante foram levados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:17
Acidente com caminhão em rodovia de Colatina
Acidente com caminhão em rodovia de Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão carregado com frutas tombou e deixou o motorista e um ajudante feridos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (27), no contorno da rodovia ES 080.
O condutor do veículo perdeu o controle em uma curva e bateu contra um barranco, o que levou ao tombamento do caminhão. O motorista e um ajudante ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município. O irmão do motorista também estava no caminhão, mas não sofreu ferimentos.
Acidente com caminhão em rodovia de Colatina
Acidente com caminhão em rodovia de Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
O caminhão é de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, e seguia para Águia Branca e Nova Venécia, no Noroeste e Norte, onde os produtos seriam vendidos em feiras. Parte da carga ficou espalhada na pista.
O trânsito não precisou ser interrompido no local.
Acidente no contorno da ES 080
Acidente no contorno da ES 080 Crédito: Gabriela Fardin

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