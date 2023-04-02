Caminhão carregado com batatas tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um caminhão carregado com batata doce tombou na altura do km 388,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde deste domingo (2). Ninguém se feriu, mas a carga ficou espalhada na pista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 15h40, no sentido Vitória. O trânsito em uma das faixas precisou ser interrompido. Com isso, a passagem de veículos seguia no sistema pare e siga até a publicação desta matéria.
Uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, atua no local para a liberação da pista.