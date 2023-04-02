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Acidente

Caminhão carregado com batatas tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul

Ninguém se feriu, mas a carga de batata doce ficou espalhada na pista e o trânsito precisou ser interrompido em uma das faixas, neste domingo (2)

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 17:24

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

02 abr 2023 às 17:24
Caminhão de batatas tomba na BR 101 em Rio Novo do Sul
Carga de batatas ficou espalhada na pista após caminhão tombar na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um caminhão carregado com batata doce tombou na altura do km 388,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde deste domingo (2). Ninguém se feriu, mas a carga ficou espalhada na pista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 15h40, no sentido Vitória. O trânsito em uma das faixas precisou ser interrompido. Com isso, a passagem de veículos seguia no sistema pare e siga até a publicação desta matéria.
Uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, atua no local para a liberação da pista.

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