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Cena inusitada

Caixão com corpo dentro cai de carro funerário em rua de Vila Velha

Testemunhas afirmaram que o veículo subia um morro, quando o caixão caiu do compartimento e motorista não percebeu
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 mar 2023 às 16:32

Publicado em 02 de Março de 2023 às 16:32

Caixão foi avistado no meio da rua em Ataíde, Vila Velha
Caixão no meio da rua em Ataíde, Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Moradores do bairro Ataíde, em Vila Velha, foram surpreendidos com um caixão abandonado no meio da rua na tarde desta quinta-feira (02). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, eles afirmaram que o carro de uma funerária subia um morro íngreme, quando o caixão, que estava com um corpo dentro, caiu do compartimento. 
Uma dona de casa, que preferiu não se identificar, afirmou que por volta das 14h escutou um barulho no local. Ao olhar pela janela, viu o caixão. Curiosos foram até onde ele estava e confirmaram que havia um corpo dentro.
"Um motociclista que passou na hora foi atrás do motorista do carro para avisar e ir lá recolher. Ele não percebeu que tinha caído. Toda a ação demorou cerca de 10 minutos. Pediram para parar a descida de carros porque ninguém ia mexer naquilo", afirmou. 
Caixão com corpo dentro cai de carro funerário em rua de Vila Velha
Curiosos se aglomeraram ao redor do caixão, que foi recolhido minutos depois
Curiosos se aglomeraram ao redor do caixão, que foi recolhido minutos depois Crédito: Leitor | A Gazeta
"Foi horrível. Quando morre uma pessoa, parente da gente, pagamos para ela ser bem cuidada. Achei uma falta de consideração. Não é porque ela morreu que vai colocar no carro de qualquer maneira"
X. - Moradora 
A reportagem tentou localizar a funerária responsável pelo transporte do caixão, segundo apontado por testemunhas, mas o gerente afirmou que prestou serviços somente em Cariacica durante o dia e não tem conhecimento de qualquer incidente. 

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