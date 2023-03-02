Caixão no meio da rua em Ataíde, Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores do bairro Ataíde, em Vila Velha, foram surpreendidos com um caixão abandonado no meio da rua na tarde desta quinta-feira (02). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, eles afirmaram que o carro de uma funerária subia um morro íngreme, quando o caixão, que estava com um corpo dentro, caiu do compartimento.

Uma dona de casa, que preferiu não se identificar, afirmou que por volta das 14h escutou um barulho no local. Ao olhar pela janela, viu o caixão. Curiosos foram até onde ele estava e confirmaram que havia um corpo dentro.

"Um motociclista que passou na hora foi atrás do motorista do carro para avisar e ir lá recolher. Ele não percebeu que tinha caído. Toda a ação demorou cerca de 10 minutos. Pediram para parar a descida de carros porque ninguém ia mexer naquilo", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Caixão com corpo dentro cai de carro funerário em rua de Vila Velha

Curiosos se aglomeraram ao redor do caixão, que foi recolhido minutos depois Crédito: Leitor | A Gazeta

"Foi horrível. Quando morre uma pessoa, parente da gente, pagamos para ela ser bem cuidada. Achei uma falta de consideração. Não é porque ela morreu que vai colocar no carro de qualquer maneira" X. - Moradora