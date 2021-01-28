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Cachoeiro: passagem de ônibus ficará mais cara para quem paga em dinheiro

Para quem paga em dinheiro, a tarifa do transporte coletivo no município subirá em R$ 0,10, passando de R$ 3,60 para R$ 3,70. Não haverá reajuste no valor da passagem para quem utiliza a bilhetagem eletrônica – cartões Cidadão e Escolar

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:29

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

28 jan 2021 às 10:29
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,10 para quem paga em dinheiro
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,10 para quem paga em dinheiro Crédito: Reprodução
A tarifa do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficará mais cara a partir do próximo domingo (31). Quem utiliza os ônibus municipais pagando em dinheiro terá um acréscimo de R$ 0,10 no valor da passagem, que sobe de R$ 3,60 para R$ 3,70. Não haverá reajuste para quem utiliza a bilhetagem eletrônica – cartões Cidadão e Escolar
O reajuste de 2,67% foi feito nesta quarta-feira (27) pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas. O aumento será aplicado nas linhas urbanas e distritais.
De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), o percentual de reajuste é definido com base em uma fórmula paramétrica desenvolvida para atualizar a tarifa de acordo com índices inflacionários setorizados, relacionados aos custos da operação do sistema de transporte, como combustível, manutenção de veículos, mão de obra e outras despesas.
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, este é o terceiro ano consecutivo que a tarifa do transporte coletivo do município não terá reajuste para quem utiliza o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar, da bilhetagem eletrônica. Para esses usuários, as tarifas permanecem R$ 3,20 e R$ 1,60, respectivamente.
O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas é composto por representantes de secretarias municipais, da Agersa, da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci), do Conselho Municipal do Idoso, das empresas de transporte coletivo, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

COMO ADQUIRIR O CARTÃO CIDADÃO

Para adquirir o Cartão Cidadão o usuário deve ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na rua 25 de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, de segunda a sexta-feira (9h às 18h) e aos sábados (9h às 13h).
O cartão é gratuito e é entregue na mesma hora e pode ser recarregado com qualquer valor, inclusive, fazendo o pagamento através de cartão de crédito e débito.

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