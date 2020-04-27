Cachoeiro fará 17 mil testes para identificar pessoas com coronavírus

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

Ao todo, 27 municípios capixabas foram selecionados para o estudo. A seleção de pessoas em Cachoeiro contemplará os mais de 300 pacientes com sintomas gripais, já acompanhados pela secretaria de saúde, e outros moradores escolhidos aleatoriamente em bairros e distritos a serem definidos pelo município. Para realizar esse trabalho, haverá dez equipes, totalizando 30 profissionais de saúde.

Segundo a prefeitura, se algum dos testes der positivo, o paciente receberá acompanhamento e orientações sobre isolamento social e as pessoas mais próximas desse paciente também serão testadas. Além dos exames, os participantes terão que responder a um questionário com informações básicas sobre a doença.

A Sesa enviará os materiais para Cachoeiro e o treinamento das equipes começará nos próximos dias. A pesquisa se dará em quatro etapas, não serão testadas 17 mil pessoas de uma vez. Ao final, certamente teremos um retrato muito mais claro da Covid-19 no município, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

BARREIRA SANITÁRIA

A Prefeitura de Cachoeiro deverá realizar, a partir de 20 de maio, barreiras sanitárias em dez locais dentro do município, com medição de temperatura dos condutores para averiguar se eles apresentam febre e distribuição de materiais educativos. O município está se organizando na aquisição dos termômetros necessários para a ação.

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