Cachoeiro fará 17 mil testes para identificar pessoas com coronavírus

A partir do dia 10 de maio cerca de 17 mil pessoas serão submetidas a testes rápidos para o novo coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação faz parte do Inquérito Sorológico, uma pesquisa em quatro etapas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para fazer uma projeção estatística do grau de propagação do vírus no Estado.
Ao todo, 27 municípios capixabas foram selecionados para o estudo. A seleção de pessoas em Cachoeiro contemplará os mais de 300 pacientes com sintomas gripais, já acompanhados pela secretaria de saúde, e outros moradores escolhidos aleatoriamente em bairros e distritos a serem definidos pelo município. Para realizar esse trabalho, haverá dez equipes, totalizando 30 profissionais de saúde.
Segundo a prefeitura, se algum dos testes der positivo, o paciente receberá acompanhamento e orientações sobre isolamento social e as pessoas mais próximas desse paciente também serão testadas. Além dos exames, os participantes terão que responder a um questionário com informações básicas sobre a doença.
A Sesa enviará os materiais para Cachoeiro e o treinamento das equipes começará nos próximos dias. A pesquisa se dará em quatro etapas, não serão testadas 17 mil pessoas de uma vez. Ao final, certamente teremos um retrato muito mais claro da Covid-19 no município, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.
BARREIRA SANITÁRIA
A Prefeitura de Cachoeiro deverá realizar, a partir de 20 de maio, barreiras sanitárias em dez locais dentro do município, com medição de temperatura dos condutores para averiguar se eles apresentam febre e distribuição de materiais educativos. O município está se organizando na aquisição dos termômetros necessários para a ação.
ORIENTAÇÃO
Caso algum morador apresente sintomas gripais em Cachoeiro, deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Ouvidoria Geral do SUS, pela página no portal da prefeitura ou pelos telefones 0800 081 1696 e (28) 3521-1696. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 16h. Outra opção é o aplicativo "TodosJuntos", da Ouvidoria Geral do Município, que pode ser baixado gratuitamente.