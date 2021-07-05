Cachoeiro ainda tem vagas para vacinar pessoas de 35 a 49 anos

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Atualização Esta matéria foi atualizada com o número mais recente das vagas que estão sobrando no agendamento on-line de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cachoeiro, a maior parte das vagas ainda não preenchidas são na Escola Municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. Há aproximadamente 1.500 vagas para vacinação no local.

O agendamento é feito pelo site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br , onde a pessoa faz um cadastro e escolhe o local e o dia para se vacinar. A marcação será encerrada às 16h desta terça-feira (6), mesmo se, até o horário, ainda houver vagas disponíveis no sistema.

Os usuários podem agendar em qualquer unidade com vagas, e não apenas naquela localizada mais próxima de sua residência. Em algumas unidades, como as dos bairros Paraíso, Jardim Itapemirim e Aeroporto, as vagas estão esgotadas.

VACINAÇÃO NA TERÇA E NA QUARTA

A vacinação ocorrerá nas próximas terça (6) e quarta-feira (7), em 18 unidades básicas de saúde (veja lista abaixo), na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal) e na quadra da Escola Municipal Zilma Coelho Pinto.

Para receber a aplicação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF.

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