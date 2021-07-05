Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agendamento aberto

Cachoeiro ainda tem vagas para vacinar pessoas de 35 a 49 anos

A prefeitura abriu 9 mil vagas para agendamento on-line de vacinação contra a Covid-19 neste domingo (5). Até o início da noite desta segunda-feira (5), 2 mil ainda estavam disponíveis

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:45

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:45
De acordo com a prefeitura, a ampliação da faixa etária se dá de acordo com a disponibilidade de vacinas no município. No total, haverá 2.720 doses disponíveis para o agendamento
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Atualização

05/07/2021 - 7:13
Esta matéria foi atualizada com o número mais recente das vagas que estão sobrando no agendamento on-line de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue aberto o agendamento on-line para pessoas de 35 a 49 anos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até o início da noite desta segunda-feira (5), ainda restavam 2 mil das 9 mil vagas liberadas no site da prefeitura neste domingo (4).
De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cachoeiro, a maior parte das vagas ainda não preenchidas são na Escola Municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. Há aproximadamente 1.500 vagas para vacinação no local.
O agendamento é feito pelo site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br, onde a pessoa faz um cadastro e escolhe o local e o dia para se vacinar. A marcação será encerrada às 16h desta terça-feira (6), mesmo se, até o horário, ainda houver vagas disponíveis no sistema.
Os usuários podem agendar em qualquer unidade com vagas, e não apenas naquela localizada mais próxima de sua residência. Em algumas unidades, como as dos bairros Paraíso, Jardim Itapemirim e Aeroporto, as vagas estão esgotadas.

VACINAÇÃO NA TERÇA E NA QUARTA

A vacinação ocorrerá nas próximas terça (6) e quarta-feira (7), em 18 unidades básicas de saúde (veja lista abaixo), na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal) e na quadra da Escola Municipal Zilma Coelho Pinto.
Para receber a aplicação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF.

INTERIOR

Também serão disponibilizadas 1.547 doses para vacinação no interior do município, mas sem agendamento: as pessoas dessa faixa etária deverão entrar em contato ou ir à UBS de seu distrito a partir de terça-feira (6) para receber instruções sobre a imunização.

Veja Também

Covid: cidade do ES vai vacinar pessoas com 30 anos ou mais

Guarapari abre vagas para vacinar moradores a partir de 35 anos

Sesa começa a distribuir 179 mil doses de vacinas nesta segunda (5)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados