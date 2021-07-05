Cachoeiro ainda tem vagas para vacinar pessoas de 35 a 49 anos

Atualização
05/07/2021 - 7:13
Esta matéria foi atualizada com o número mais recente das vagas que estão sobrando no agendamento on-line de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue aberto o agendamento on-line para pessoas de 35 a 49 anos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até o início da noite desta segunda-feira (5), ainda restavam 2 mil das 9 mil vagas liberadas no site da prefeitura neste domingo (4).
De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cachoeiro, a maior parte das vagas ainda não preenchidas são na Escola Municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. Há aproximadamente 1.500 vagas para vacinação no local.
O agendamento é feito pelo site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br, onde a pessoa faz um cadastro e escolhe o local e o dia para se vacinar. A marcação será encerrada às 16h desta terça-feira (6), mesmo se, até o horário, ainda houver vagas disponíveis no sistema.
Os usuários podem agendar em qualquer unidade com vagas, e não apenas naquela localizada mais próxima de sua residência. Em algumas unidades, como as dos bairros Paraíso, Jardim Itapemirim e Aeroporto, as vagas estão esgotadas.
VACINAÇÃO NA TERÇA E NA QUARTA
A vacinação ocorrerá nas próximas terça (6) e quarta-feira (7), em 18 unidades básicas de saúde (veja lista abaixo), na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal) e na quadra da Escola Municipal Zilma Coelho Pinto.
Para receber a aplicação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF.
INTERIOR
Também serão disponibilizadas 1.547 doses para vacinação no interior do município, mas sem agendamento: as pessoas dessa faixa etária deverão entrar em contato ou ir à UBS de seu distrito a partir de terça-feira (6) para receber instruções sobre a imunização.