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Imunização contra a Covid

Sesa começa a distribuir 179 mil doses de vacinas nesta segunda (5)

O governo do Espírito Santo recebeu mais de 179 mil doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (3). A distribuição será feita nesta segunda-feira (5)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 jul 2021 às 20:37

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 20:37

ES recebe mais vacinas contra a Covid-19
ES recebe mais vacinas contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde
distribuição das 179.160 doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo governo federal ao Espírito Santo no sábado (3) será feita aos municípios capixabas nesta segunda-feira (5). A execução é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que informou, neste domingo (4), o quantitativo destinado para cada região:
  • Norte: receberá 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca.
  • Central: receberá 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca.
  • Sul: receberá 35.073 doses, sendo 19.836 da Janssen, 6.093 da Pfizer e 9.144 da AstraZeneca.
Antes das 9h, o Estado já havia recebido 44.460 doses da Pfizer e 71.950 da Janssen. Por volta das 10h, chegaram as 62.750 doses da AstraZeneca. Todos os imunizantes foram recebidos no Aeroporto de Vitória e levadas para a Rede Estadual de Frio, na Capital.
Nesta segunda-feira (5), serão distribuídas aos municípios, responsáveis pelos agendamentos. Aqueles que estão abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão 50% das doses destinadas. Na data, a Sesa vai levantar quais são esses municípios e quantas doses serão enviadas para cada região.
Os demais 50% ficarão guardados na Rede Regional de Frio para entrega até o município atingir a meta definida. A medida visa garantir a aplicação das vacinas em tempo hábil.
ES recebe doses de vacina contra a Covid-19
ES recebe doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde
As vacinas da Janssen são ministradas em dose única. Já os imunizantes da Pfizer serão destinados à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária. 
As vacinas da marca AstraZeneca terão duas funções: atender ao público que ainda não se vacinou, de acordo com a ordem de idade estabelecida pelo Estado e pelo governo federal, e também ser usada para aplicação da segunda dose em idosos de 60 a 64 anos, de trabalhadores da saúde, das Forças de Segurança e Salvamento e de trabalhadores da Educação.

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