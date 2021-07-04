Sesa começa a distribuir 179 mil doses de vacinas nesta segunda (5)

ES recebe mais vacinas contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde

Norte: receberá 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca.



receberá 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca. Central: receberá 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca.



receberá 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca. Sul: receberá 35.073 doses, sendo 19.836 da Janssen, 6.093 da Pfizer e 9.144 da AstraZeneca.



Antes das 9h, o Estado já havia recebido 44.460 doses da Pfizer e 71.950 da Janssen. Por volta das 10h, chegaram as 62.750 doses da AstraZeneca. Todos os imunizantes foram recebidos no Aeroporto de Vitória e levadas para a Rede Estadual de Frio, na Capital.

Nesta segunda-feira (5), serão distribuídas aos municípios, responsáveis pelos agendamentos. Aqueles que estão abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão 50% das doses destinadas. Na data, a Sesa vai levantar quais são esses municípios e quantas doses serão enviadas para cada região.

Os demais 50% ficarão guardados na Rede Regional de Frio para entrega até o município atingir a meta definida. A medida visa garantir a aplicação das vacinas em tempo hábil.

ES recebe doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde

As vacinas da Janssen são ministradas em dose única. Já os imunizantes da Pfizer serão destinados à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária.