Coronavírus: ES chega a 11.525 mortes e tem mais de 520 mil casos

Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.607 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.970. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.816.

Até este sábado, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 494.631, com um acréscimo de 382 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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