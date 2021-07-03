Coronavírus: ES chega a 11.525 mortes e tem mais de 520 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.525 mortes e tem 520.445 casos confirmados do novo coronavírus neste sábado (3). Nas últimas 24 horas, foram 5 óbitos e 364 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.700. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.443), seguida por Vitória (55.205) e Cariacica (40.126). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.489), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.607 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.970. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.816.
Até este sábado, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 494.631, com um acréscimo de 382 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde deste sábado, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.620.575 no Espírito Santo. Desses, 599.081 também já receberam a segunda dose.