Buscas por menino de 4 anos são retomadas em Pancas

Continuam nesta terça-feira (21) as buscas pelo menino de 4 anos que desapareceu no distrito de Lajinha, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil do município atuam em conjunto para tentar encontrar a criança, identificada como Adrian Ezequiel Schade Braun, que foi vista pela última vez no início da tarde de segunda-feira (20). Duas equipes foram montadas para uma operação nas águas do rio Pancas e em terra.
O Corpo de Bombeiros trabalha com duas possibilidades: o menino ter se perdido na mata ou caído no rio, que estava cheio devido às chuvas dos últimos dias na região. No primeiro dia, as buscas ocorreram até 1h da madrugada. Durante a terça, mergulhadores se dedicam aos esforços pelas águas e um cão farejador auxilia por terra.
Segundo a Defesa Civil do município, os pais e o menino estavam na casa de parentes e não viram quando a criança saiu da residência, que fica perto do Rio Pancas.
Ás 17h50 da tarde desta terça-feira (21), a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pancas, que também atua no caso, informou que uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória chegou ao local com equipamentos para continuar as buscas no rio durante a noite.
As tentativas de encontrar a criança na mata nesta terça-feira se encerraram às 17h. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória continua as buscas pelo rio até as 23h. Se o menino seguir desaparecido, os trabalhos devem ser retomados nesta quarta-feira (22).