Buscas por menino de 4 anos são retomadas em Pancas

Adrian Ezequiel Schade Braun, de 4 anos Crédito: Arquivo da família

O Corpo de Bombeiros trabalha com duas possibilidades: o menino ter se perdido na mata ou caído no rio, que estava cheio devido às chuvas dos últimos dias na região. No primeiro dia, as buscas ocorreram até 1h da madrugada. Durante a terça, mergulhadores se dedicam aos esforços pelas águas e um cão farejador auxilia por terra.

Segundo a Defesa Civil do município, os pais e o menino estavam na casa de parentes e não viram quando a criança saiu da residência, que fica perto do Rio Pancas.

Ás 17h50 da tarde desta terça-feira (21), a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pancas, que também atua no caso, informou que uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória chegou ao local com equipamentos para continuar as buscas no rio durante a noite.