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Noroeste do ES

Menino de 4 anos desaparece em Pancas; Bombeiros e PM fazem buscas

Criança estava com os pais na casa dos tios quando sumiu na tarde desta segunda (20). Bombeiros suspeitam que menino tenha se perdido em uma mata ou caído no rio Pancas, perto do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2021 às 19:53

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 19:53

Um menino de 4 anos desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (20), no distrito de Lajinha, em Pancas, no Noroeste do Estado. A Defesa Civil do município disse que a criança — que não teve o nome informado — estava na casa dos tios, perto do rio Pancas, e familiares deram falta dela por volta de meio-dia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e realizam buscas no local.
Segundo a Defesa Civil Municipal, os pais do menino — que moram no interior de Pancas — foram para a casa de parentes perto do distrito e, em um momento de desatenção, não viram quando a criança saiu de casa. As principais suspeitas dos Bombeiros é de que o menino possa ter se perdido na mata ou ter caído no rio, que estava cheio devido às chuvas dos últimos dias.
Rio transbordou na Zona Rural de Pancas, na região de Lajinha de Pancas
Imagem de fevereiro de 2021 mostra o Rio Pancas após chuva na região de Lajinha na ocasião Crédito: João Antônio Valeriano
Um cão farejador da Polícia Militar está ajudando nas buscas à criança. O Corpo de Bombeiros informou que acionou um mergulhador, que deve seguir de Vitória para o município nesta terça-feira (21) para realizar as buscas no rio.
De acordo com a Defesa Civil de Pancas, as buscas continuam durante a noite, sem horário para serem encerradas.

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