Menino de 4 anos desaparece em Pancas; Bombeiros e PM fazem buscas

Segundo a Defesa Civil Municipal, os pais do menino — que moram no interior de Pancas — foram para a casa de parentes perto do distrito e, em um momento de desatenção, não viram quando a criança saiu de casa. As principais suspeitas dos Bombeiros é de que o menino possa ter se perdido na mata ou ter caído no rio, que estava cheio devido às chuvas dos últimos dias.