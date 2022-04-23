Bombeiros tentam conter incêndio em vegetação, em Vila Velha

Um incêndio em vegetação na região de Retiro do Congo, em Vila Velha , preocupou moradores desde a tarde de sexta-feira (22). Os focos se espalharam e a proximidade com o muro de um condomínio da região levou os moradores a ajudarem no combate às chamas até com mangueiras. Na manhã deste domingo (24), os bombeiros informaram que o fogo foi contido ainda no sábado (23).

No alto de escadas, vários moradores tentavam conter o avanço das chamas, preocupados que possíveis restos de galhos queimados atingissem casas no interior do Condomínio Sol do Vale, localizado a 500 metros da Rodovia do Sol. A fumaça forte já era avistada da Rodovia do Sol.

Imagens feitas pelos próprios moradores mostram animais fugindo do incêndio e tentando se abrigar dentro do condomínio. Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que todos passaram a noite de sexta (22) e a madrugada deste sábado (24) sem dormir, preocupados com a aproximação do incêndio.

Em alguns momentos durante a noite, as chamas ficaram altas, destruíram a vegetação ao redor do condomínio, causando ainda mais preocupação.

Incêndio em Retiro do Congo, VV Crédito: Divulgação - leitores

Imagens gravadas pela comunidade local mostram o combate sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que joga água em vários focos de incêndio.

Por nota a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que uma “equipe está no local realizando o combate às chamas e o Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer) foi acionado para dar apoio”.

O texto informa ainda que “até o momento, não há registro de vítimas ou danos a imóveis”, e que o combate ao incêndio segue em andamento.

OUTROS LOCAIS

Por nota a Sesp informou ainda que há combate a incêndio também em Resistência, Vitória. "A ocorrência de em vegetação e a equipe está atuando no local. Até o momento, não há registro de vítimas ou danos a imóveis."