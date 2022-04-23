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Susto em condomínio

Bombeiros tentam conter incêndio em vegetação, em Vila Velha

O incêndio atinge vegetação na região de Retiro do Congo, em Vila Velha, assustando moradores de um condomínio localizado a 500 metros da Rodovia do Sol. Helicóptero do Notaer ajuda no combate às chamas

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 17:22
Um incêndio em vegetação na região de Retiro do Congo, em Vila Velha, preocupou moradores desde a tarde de sexta-feira (22). Os focos se espalharam e a proximidade com o muro de um condomínio da região levou os moradores a ajudarem no combate às chamas até com mangueiras. Na manhã deste domingo (24), os bombeiros informaram que o fogo foi contido ainda no sábado (23).
No alto de escadas, vários moradores tentavam conter o avanço das chamas, preocupados que possíveis restos de galhos queimados atingissem casas no interior do Condomínio Sol do Vale, localizado a 500 metros da Rodovia do Sol. A fumaça forte já era avistada da Rodovia do Sol.
Imagens feitas pelos próprios moradores mostram animais fugindo do incêndio e tentando se abrigar dentro do condomínio. Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que todos passaram a noite de sexta (22) e a madrugada deste sábado (24) sem dormir, preocupados com a aproximação do incêndio.
Em alguns momentos durante a noite, as chamas ficaram altas, destruíram a vegetação ao redor do condomínio, causando ainda mais preocupação.
Incêndio em Retiro do Congo, VV
Incêndio em Retiro do Congo, VV Crédito: Divulgação - leitores
Imagens gravadas pela comunidade local mostram o combate sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que joga água em vários focos de incêndio.
Por nota a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que uma “equipe está no local realizando o combate às chamas e o Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer) foi acionado para dar apoio”.
O texto informa ainda que “até o momento, não há registro de vítimas ou danos a imóveis”, e que o combate ao incêndio segue em andamento.

OUTROS LOCAIS

Por nota a Sesp informou ainda que há combate a incêndio também em Resistência, Vitória. "A ocorrência de em vegetação e a equipe está atuando no local. Até o momento, não há registro de vítimas ou danos a imóveis."

Atualização

24/04/2022 - 10:23
O Corpo de Bombeiros atualizou o caso informando que o fogo foi combatido até a noite de sábado (23). A matéria foi atualizada.

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