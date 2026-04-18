Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

O sábado exigirá dos nativos consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente Crédito: Imagem: n_defender | Shutterstock

O sábado trará uma energia de encerramentos, ajustes e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam desafios emocionais e necessidade de equilíbrio, enquanto outras apontam felicidade, superação e recomeços importantes. O dia pedirá consciência para lidar com o que termina e coragem para seguir em frente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

O dia trará libertação e recomeço ao ariano Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e poderá trazer desconforto, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço. O pior já passou.

Touro — Cavaleiro de Paus

O dia favorecerá ação, mudanças e iniciativas ao taurino Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá energia e impulso. O dia favorecerá ação, mudanças e iniciativas, mas pedirá cuidado com atitudes precipitadas.

Gêmeos — 7 de Ouros

O geminiano precisará de paciência e avaliação antes de agir Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Será um dia de paciência e avaliação, conforme a carta “7 de Ouros”. O sábado pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo que você deseja.

Câncer — A Força

O canceriano precisará de controle emocional e resiliência Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Será necessário controle emocional e resiliência, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagir.

Leão — 2 de Ouros

O dia poderá exigir organização e jogo de cintura do leonino Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

A carta “2 de Ouros” mostra que será preciso equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura para lidar com várias demandas.

Virgem — 6 de Espadas

O virginiano poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

A carta “6 de Espadas” indica que haverá transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar em direção a algo mais leve.

Libra — O Louco

O dia favorecerá os recomeços e a coragem do libriano para seguir caminhos diferentes Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade, conforme a carta “O Louco”. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes.

Escorpião — 10 de Copas

O dia do escorpiano favorecerá relações, família e momentos de plenitude Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

A carta “10 de Copas” indica que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.

Sagitário — 9 de Espadas

O sagitariano precisará ter cuidado com o excesso de pensamentos Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Será preciso cuidado com a ansiedade e pensamentos excessivos. A carta “9 de Espadas” alerta que preocupações poderão estar maiores na mente do que na realidade.

Capricórnio — Rainha de Ouros

O dia favorecerá a segurança emocional e material do capricorniano Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Você deverá investir em si.

Aquário — 5 de Paus

O aquariano precisará ter cautela com disputas desnecessárias e excesso de competitividade Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cautela com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Peixes — 2 de Espadas

O pisciano precisará encarar uma situação que está evitando Crédito: Imagem: Tartila | Shutterstock

Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando.

Por Viviane Pettersen

Crédito: