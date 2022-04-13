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Cinzas e prejuízos

Incêndio atinge casa e família perde tudo em Vila Velha

No imóvel, no bairro Jabaeté, moravam o ajudante de pedreiro Bruno de Jesus Santos, a esposa dele que está grávida e o filho de 3 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 13:12

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 13:12

Uma família perdeu tudo o que tinha depois de ter a casa atingida por um incêndio, na noite dessa terça-feira (12), no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Na residência moravam três pessoas: o ajudante de pedreiro Bruno Jesus Santos, a esposa dele – que está grávida – e o filho pequeno, de 3 anos.
No vídeo que abre esta matéria, é possível ter noção da dimensão do fogo. A coluna de fumaça podia ser vista de longe. Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o ajudante de pedreiro contou que não havia ninguém no imóvel quando as chamas começaram.
"Eu e minha mulher tínhamos ido para a minha sogra. Meu amigo veio me chamar, falando que minha casa estava pegando fogo. Quando cheguei, estava tudo em chamas. Não deu para salvar nada"
Bruno Jesus Santos - Ajudante de pedreiro
Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o incêndio já atingia toda a casa, que era feita de madeira. "Um morador relatou que ali havia duas residências, sendo que na outra vivia uma pessoa sozinha e ninguém estava nas casas no momento do incêndio", informou o órgão, em nota.
Incêndio destruiu a residência que ficava no bairro Jabaeté, em Vila Velha, nessa terça-feira (12)
Incêndio destruiu a residência que ficava no bairro Jabaeté, em Vila Velha, nessa terça-feira (12) Crédito: Oliveira Alves
Com medo de o fogo se alastrar para outros imóveis próximos, moradores do arredor chegaram a retirar alguns móveis. Sem conseguir salvar nenhum, o ajudante de pedreiro Bruno Jesus Santos desabafou que ainda não tem lugar para ir com a família.
"Minha casa era simples, mas tinha sofá, cama, televisão, geladeira e fogão. Só Deus mesmo... Quem puder nos ajudar a recomeçar, agradeço"
Bruno Jesus Santos - Ajudante de pedreiro
Também em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que desligou o disjuntor de energia elétrica após combater as chamas. O proprietário do imóvel não solicitou a perícia da corporação. Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.

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