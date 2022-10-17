Bombeiro que morreu salvando cão ganha homenagem e vira nome de rua no ES

A Lei de número 6.691, proposta em agosto de 2022 pelo vereador Osvaldo Maturano (PSDB), foi aprovada e publicada nesta segunda (17) no Diário do município. Na justificativa, o vereador lembra que o bombeiro militar era morador de Aribiri, em Vila Velha. Segundo Maturano, a rua estava sem nome e a denominação foi uma demanda de comerciantes.

O local escolhido para a homenagem é a via pública localizada no bairro Vale Encantado, com traçado perpendicular à Rodovia Darly Santos, que dá acesso à sede da 4ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada para comentar a homenagem e informou que a lei foi promulgada pela Câmara e publicada no Diário Oficial. O ato é do Legislativo e não do Executivo, segundo a prefeitura.

RAPEL DEU ERRADO

Subtenente Marco Antônio Cordeiro morreu em 2019 ao tentar salvar um cachorro Crédito: Montagem | Arquivo pessoal

O subtenente morreu no dia 19 de agosto de 2019 ao tentar resgatar o animal, na localidade de Sagrada Família, no município de Alfredo Chaves. Marco Antônio Cordeiro usava a técnica de rapel, mas sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos.

A equipe dos Bombeiros em que Marco estava foi acionada por volta das 9h daquele dia para resgatar o cão, que não conseguia descer de uma pedra.

Durante a tentativa de salvamento, o bombeiro militar sofreu um acidente e ficou pendurado pela corda. À época, o Corpo de Bombeiros não detalhou as causas e como aconteceu o acidente.