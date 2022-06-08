Vitória rebatiza rua em homenagem ao jornalista Cariê Lindenberg

A partir desta quinta-feira (09) o nome do jornalista, escritor e empresário Cariê Lindenberg passa a ser mais que uma memória na história do Espírito Santo . A Prefeitura de Vitória irá homenageá-lo dando a uma rua de 250 metros, no bairro Monte Belo, o nome de Carlos Fernando Lindenberg Filho. Não por acaso, é o endereço onde, desde 1983, funciona a Rede Gazeta , fundada por Cariê.

Ao lado de Café LIndenberg, presidente da Rede Gazeta, o prefeito de Vitória Lorenzo assina decreto para criação da rua Carlos Lindenberg Filho, o Cariê. Crédito: Carlos Alberto Silva

Carlos Fernando Lindenberg Filho comandou a Rede Gazeta entre 1965 e 2001. Apaixonado pelo jornalismo e por contar boas histórias, ele ajudou a transformar um único veículo de mídia - o jornal impresso A Gazeta - em um grupo que, atualmente, tem 16 negócios voltados à comunicação. Com a inauguração da sede da Rede Gazeta no bairro, há quase 40 anos, ajudou a promover o desenvolvimento da região - àquela época, as dimensões da Rede Gazeta eram comparadas a "uma mini-cidade dentro de Vitória".

Sucessor de Cariê à frente da Rede Gazeta, o filho dele e presidente do grupo, Café Lindenberg, agradeceu a homenagem: "Tem pouco mais de um ano que papai nos deixou. É uma homenagem que nos emociona. Para nós, que trabalhamos na Rede Gazeta, que convivemos com ele no dia a dia e que seguimos os ideais que ele plantou e deixou aqui – a maneira adequada de fazer jornalismo, independência editorial, o modo certo de ser empresário –, para nós ele é muito presente. Esta homenagem marca também para a comunidade todo o legado que ele nos deixou".

Cariê Lindenberg, fundador da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

O batismo da Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho altera um trecho da Rua Chafic Murad, que compreende a extensão entre a Rua Hélio Marconi e a Avenida Jair Etienne Dessaune, em Bento Ferreira. Ao sancionar a lei que fez a alteração, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, disse que "vamos eternizar um nome. Todos nós sempre vamos nos lembrar de Cariê e as gerações futuras terão esse símbolo eternizado na história".

Por coincidência, devido ao período em que o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de Vitória , a homenagem se consolida na data seguinte ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, comemorado nessa terça (07). "Estamos em uma semana simbólica. Valorizar os bons exemplos, as figuras que contribuíram para que o Estado avançasse a outro patamar de informação e jornalismo sério. O papel de Cariê foi de lutar pelo nosso Estado, para que vencêssemos dificuldades. É nosso reconhecimento singelo, mas de muito carinho e muito agradecimento a todos da Rede Gazeta", concluiu Pazolini.