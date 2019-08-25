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Resgate de cachorro

'Animal resgatado' foram as últimas palavras de bombeiro morto no ES

'É um momento de dor, faltam palavras para expressas a dor que estamos sentindo', diz o porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 05:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 05:44
Velório do bombeiro Marco Antonio Cordeiro, que morreu em Alfredo Chaves Crédito: Eduardo Dias
"Equipe, animal resgatado". Essa foi a última frase do subtenente do Corpo de Bombeiros Marco Antônio Cordeiro, de 44 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira (19) durante o resgate de um cachorro no Morro de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado.
> Bombeiros fazem operação de resgate de cachorros abandonados no Penedo
Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar um cachorro que estava no penhasco há três dias. O oficial faleceu no mesmo dia que completava 23 anos na corporação. A informação foi confirmada pelo porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges. 
O militar era especializado em resgate em altura. De acordo com o tenente-coronel, o subtenente foi socorrido com vida, mas morreu logo após o resgate.
"FALTAM PALAVRAS"
Nesses 23 anos de serviço vários alunos do Corpo de Bombeiros passaram pelas suas mãos em treinamento. É um momento de dor, faltam palavras para expressar a dor que estamos sentindo. Era um profissional de extrema competência e habilidade, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
SEPULTAMENTO 
Bombeiros e familiares do subtenente Marco Antônio Cordeiro participam do velório do militar na manhã desta terça-feira (20), no quartel do Comando Geral dos Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. O sepultamento está marcado para as 14h30, em um cemitério na Serra.
O subtenente Marco Antonio Cordeiro, do 5º Batalhão (Guarapari) sofreu um acidente ao tentar resgatar o cachorro de um penhasco em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução | Internet

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