'Animal resgatado' foram as últimas palavras de bombeiro morto no ES

"Equipe, animal resgatado". Essa foi a última frase do subtenente do Corpo de Bombeiros Marco Antônio Cordeiro, de 44 anos, que morreu na tarde desta segunda-feira (19) durante o resgate de um cachorro no Morro de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado.
Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar um cachorro que estava no penhasco há três dias. O oficial faleceu no mesmo dia que completava 23 anos na corporação. A informação foi confirmada pelo porta-voz dos bombeiros do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
O militar era especializado em resgate em altura. De acordo com o tenente-coronel, o subtenente foi socorrido com vida, mas morreu logo após o resgate.
"FALTAM PALAVRAS"
Nesses 23 anos de serviço vários alunos do Corpo de Bombeiros passaram pelas suas mãos em treinamento. É um momento de dor, faltam palavras para expressar a dor que estamos sentindo. Era um profissional de extrema competência e habilidade, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
SEPULTAMENTO
Bombeiros e familiares do subtenente Marco Antônio Cordeiro participam do velório do militar na manhã desta terça-feira (20), no quartel do Comando Geral dos Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. O sepultamento está marcado para as 14h30, em um cemitério na Serra.