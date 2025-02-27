Blocos de rua na Grande Vitória: veja regras para curtir o carnaval

Em alguns municípios, a Guarda Municipal deverá autorizar previamente o percurso de cada bloco Crédito: PMVV

blocos de rua. As administrações municipais estabeleceram horários, percursos e normas que os organizadores e foliões devem seguir. Confira como cada município se preparou para os dias de festa: O clima de carnaval já toma conta de todos os cantos e, para garantir a segurança de quem vai curtir a folia, as prefeituras da Grande Vitória adotam uma série de medidas para receber os. As administrações municipais estabeleceram horários, percursos e normas que os organizadores e foliões devem seguir. Confira como cada município se preparou para os dias de festa:

Vitória

Os blocos de rua em Vitória começaram no dia 25 de janeiro e vão até o último final de semana do próximo mês. Já para os blocos que vão desfilar apenas no Centro, a programação está liberada de 1º a 5 de março.

Os blocos poderão desfilar entre 8h e 19h;

Serão permitidos dois blocos a cada dia, desde que sejam em regiões administrativas diferentes da cidade;

Nos dias oficiais de carnaval, os blocos deverão desfilar exclusivamente no Centro de Vitória;

Com no mínimo 15 dias da data programada, todos os blocos deverão protocolar a solicitação para funcionamento;

Os blocos de rua não poderão permanecer em pontos fixos, sendo proibida a montagem de tendas, palco ou qualquer tipo de infraestrutura;

Vila Velha

O pré-carnaval em Vila Velha começou no último dia 15 e se estende até 28 de fevereiro. Já o carnaval oficial ocorrerá de 1° a 4 de março. Confira as normas publicadas no Diário Oficial para garantir uma folia tranquila no município:

Somente foram autorizados dois blocos por região por dia, de acordo com o tamanho e trajeto a ser realizado;

Cada bloco carnavalesco terá direito a sair, no máximo, um dia no período de pré-carnaval e até dois dias no período de carnaval;

Uso de trio elétrico está permitido mediante apresentação de documentação e inspeção pela Prefeitura de Vila Velha;

Está proibida a saída de blocos após a Quarta-Feira de Cinzas;

Há restrição da realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício em área pública;

Os blocos autorizados deverão ter segurança privada, e os blocos das Regiões 1 (Centro) e 2 (Argolas) não podem realizar percurso até a avenida da praia;

A Guarda Municipal deverá autorizar previamente o percurso de cada bloco;

A fiscalização ao descumprimento das regras será exercida em conjunto com a Guarda Municipal e os demais órgãos de segurança pública necessários;

Guarapari

CBN Vitória, o secretário de Cultura de Em entrevista à, o secretário de Cultura de Guarapari , Peterson de Castro, revelou os detalhes da retomada dos carnavais de rua e desfiles na cidade. Para receber os foliões, o município vai estar decorado em diversos pontos.

Os blocos do Centro, as quatro escolas de samba tradicionais e outros 27 blocos de rua espalhados pela cidade prometem animar o carnaval. A folia começa no dia 28 de fevereiro e se estende até o dia 4 de março.

Além disso, o município está trabalhando em conjunto com a Guarda Civil para garantir a segurança e mobilidade na cidade durante as festividades. Confira as normas para curtir os blocos:

Os blocos do Centro irão acontecer das 17h à 1h do dia seguinte - as escolas de samba desfilam no domingo (2) e na segunda-feira (3);

Não serão permitidos fogos de artifício;

É exigido que uma pessoa se responsabilize pelo bloco, assinando um termo de compromisso;

Será permitido apenas um bloco por dia em cada bairro;

Todas as instalações, como palco ou trio elétrico, precisam passar pela análise da prefeitura;

Caso descumpram alguma norma, os responsáveis pelos blocos estarão sujeitos a penalidades, como a impossibilidade de realizar o evento no próximo ano.



Serra

A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra divulgou as regras para os blocos de rua. Os festejos no município ocorrerão de 1° a 5 de março. Confira as principais normas para garantir uma folia tranquila:

São permitidos até quatro blocos de rua por dia, desde que estejam em regiões administrativas distintas;



Os desfiles deverão acontecer das 8h às 19h;

Não poderão ser utilizadas cordas, correntes, grades e outros meios de segregação do espaço que impeça a livre circulação do público. A não ser para a finalidade de proteção e isolamento dos músicos, equipamentos de som, trios elétricos e equipes técnicas de apoio.



A restrição de horário não se aplica ao Ratazanas, de Jacaraípe, por fazer parte da programação oficial do carnaval. O bloco poderá realizar o desfile até as 21h.

Cariacica

Cariacica também já está no clima de carnaval. Desde o dia 8 de fevereiro, a cidade vem realizando uma série de programações que se estenderão até 16 de março. A prefeitura estabeleceu normas específicas para os blocos de rua e trios elétricos. Confira as principais regras: