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Carnaval

Blocos de rua na Grande Vitória: veja regras para curtir o carnaval

Prefeituras definem regras e percursos para garantir segurança dos foliões nos dias de festa em 2025

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:14

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

27 fev 2025 às 10:14
Blocos de rua de Vila Velha têm até quarta (17) para pedirem autorização para desfilar na cidade
Em alguns municípios, a Guarda Municipal deverá autorizar previamente o percurso de cada bloco Crédito: PMVV
O clima de carnaval já toma conta de todos os cantos e, para garantir a segurança de quem vai curtir a folia, as prefeituras da Grande Vitória adotam uma série de medidas para receber os blocos de rua. As administrações municipais estabeleceram horários, percursos e normas que os organizadores e foliões devem seguir. Confira como cada município se preparou para os dias de festa:
Vitória
Os blocos de rua em Vitória começaram no dia 25 de janeiro e vão até o último final de semana do próximo mês. Já para os blocos que vão desfilar apenas no Centro, a programação está liberada de 1º a 5 de março.
Por meio do Decreto n° 24.550, publicado no Diário Oficial em janeiro, a Prefeitura de Vitória divulgou as normas que os blocos de rua devem seguir na Capital. Veja abaixo as principais regras:
  • Os blocos poderão desfilar entre 8h e 19h; 
  • Serão permitidos dois blocos a cada dia, desde que sejam em regiões administrativas diferentes da cidade; 
  • Nos dias oficiais de carnaval, os blocos deverão desfilar exclusivamente no Centro de Vitória; 
  • Com no mínimo 15 dias da data programada, todos os blocos deverão protocolar a solicitação para funcionamento; 
  • Os blocos de rua não poderão permanecer em pontos fixos, sendo proibida a montagem de tendas, palco ou qualquer tipo de infraestrutura; 
Vila Velha
O pré-carnaval em Vila Velha começou no último dia 15 e se estende até 28 de fevereiro. Já o carnaval oficial ocorrerá de 1° a 4 de março. Confira as normas publicadas no Diário Oficial para garantir uma folia tranquila no município:
  • Somente foram autorizados dois blocos por região por dia, de acordo com o tamanho e trajeto a ser realizado;  
  • Cada bloco carnavalesco terá direito a sair, no máximo, um dia no período de pré-carnaval e até dois dias no período de carnaval;
  • Uso de trio elétrico está permitido mediante apresentação de documentação e inspeção pela Prefeitura de Vila Velha; 
  • Está proibida a saída de blocos após a Quarta-Feira de Cinzas; 
  • Há restrição da realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício em área pública; 
  • Os blocos autorizados deverão ter segurança privada, e os blocos das Regiões 1 (Centro) e 2 (Argolas) não podem realizar percurso até a avenida da praia; 
  • A Guarda Municipal deverá autorizar previamente o percurso de cada bloco;
  • A fiscalização ao descumprimento das regras será exercida em conjunto com a Guarda Municipal e os demais órgãos de segurança pública necessários;
Guarapari
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura de Guarapari, Peterson de Castro, revelou os detalhes da retomada dos carnavais de rua e desfiles na cidade. Para receber os foliões, o município vai estar decorado em diversos pontos. 
Os blocos do Centro, as quatro escolas de samba tradicionais e outros 27 blocos de rua espalhados pela cidade prometem animar o carnaval. A folia começa no dia 28 de fevereiro e se estende até o dia 4 de março.
Além disso, o município está trabalhando em conjunto com a Guarda Civil para garantir a segurança e mobilidade na cidade durante as festividades. Confira as normas para curtir os blocos:
  • Os blocos do Centro irão acontecer das 17h à 1h do dia seguinte - as escolas de samba desfilam no domingo (2) e na segunda-feira (3);  
  • Não serão permitidos fogos de artifício;
  • É exigido que uma pessoa se responsabilize pelo bloco, assinando um termo de compromisso;
  • Será permitido apenas um bloco por dia em cada bairro; 
  • Todas as instalações, como palco ou trio elétrico, precisam passar pela análise da prefeitura;
Caso descumpram alguma norma, os responsáveis pelos blocos estarão sujeitos a penalidades, como a impossibilidade de realizar o evento no próximo ano.
Serra
A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra divulgou as regras para os blocos de rua. Os festejos no município ocorrerão de 1° a  5 de março. Confira as principais normas para garantir uma folia tranquila:
  • São permitidos até quatro blocos de rua por dia, desde que estejam em regiões administrativas distintas;
  • Os desfiles deverão acontecer das 8h às 19h;
  • Não poderão ser utilizadas cordas, correntes, grades e outros meios de segregação do espaço que impeça a livre circulação do público. A não ser para a finalidade de proteção e isolamento dos músicos, equipamentos de som, trios elétricos e equipes técnicas de apoio.
A restrição de horário não se aplica ao Ratazanas, de Jacaraípe, por fazer parte da programação oficial do carnaval. O bloco poderá realizar o desfile até as 21h.
Cariacica 
Cariacica também já está no clima de carnaval. Desde o dia 8 de fevereiro, a cidade vem realizando uma série de programações que se estenderão até 16 de março. A prefeitura estabeleceu normas específicas para os blocos de rua e trios elétricos. Confira as principais regras:
  • Os blocos irão funcionar das 17h às 21h, com acréscimo de mais uma hora para dispersão dos foliões;
  • Serão permitidos o desfile de até, no máximo, dois blocos de rua por dia; 
  • O funcionamento de trio elétrico também é permitido no horário de 17h às 21h.

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