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Bicho-preguiça é flagrado tomando banho de mar em praia de Aracruz

A cena foi registrada pelo biólogo Arthur Thomazim na praia da Biologia, em Santa Cruz, litoral de Aracruz

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 11:47

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

01 fev 2025 às 11:47
Em dias de calor, é comum que as pessoas procurem uma praia para aproveitar e tomar um banho de mar. Mas você já viu um bicho-preguiça fazer isso? A cena,  inusitada e encantadora, foi registrada pelo biólogo Arthur Thomazi na praia da Biologia, em Santa Cruz, no litoral de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (31). O vídeo tem repercutido nas redes sociais e chamado a atenção dos internautas.
Normalmente conhecido por sua vida tranquila e seus movimentos lentos, o animal, adulto, da espécie Preguiça-de-coleira, foi visto se refrescando no mar em um comportamento curioso. Mas o especialista explicou que as preguiças são excelentes nadadoras, e os banhos no rio ou no mar são alternativas de evitar parasitas no corpo do animal.
"As preguiças têm a capacidade de prender a respiração por vários minutos, isso reforça mais ainda a capacidade dela de lidar no ambiente aquático. Apesar de ser um animal com movimento muito lento, na água ela tem um comportamento bem diferente, com uma agilidade maior para nadar", afirmou.
Bicho-preguiça é flagrado tomando banho de mar em praia de Aracruz
Embora o banho do bicho-preguiça tenha encantado, o biólogo alerta para a importância de respeitar o espaço desses animais e garantir sua preservação. Após o vídeo, o animal foi retirado do mar e levado de volta para o seu hábitat natural. Segundo a bióloga Priscilla Nobres, essa espécie está ameaçada de extinção.

'Semana da preguiça'

Na última terça-feira (28), um outro bicho-preguiça apareceu e foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O animal havia sido encontrada por populares às margens da rodovia BR 262. Segundo a PRF, os policiais realizaram o resgate e levaram o animal para um local seguro, distante da pista, em uma vila próxima.
O animal foi visto por populares às margens da BR 262, em Ibatiba.
O animal foi visto por populares às margens da BR 262, em Ibatiba. Crédito: Polícia Rodoviária Federal

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