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Tristeza

Bebê de quatro meses morre engasgado na Grande Vitória

Polícia Científica foi acionada para transportar o corpo da criança na noite de quarta-feira (21); ainda não há informações sobre o que teria causado o sufocamento
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 ago 2024 às 11:10

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 11:10

Um bebê de apenas quatro meses morreu engasgado na noite de quarta-feira (21). A Polícia Científica disse que foi acionada por volta das 21h13 para recolher o corpo do menino em um hospital na Praia da Costa, em Vila Velha. Não há informações sobre o que teria causado o sufocamento, se seria um alimento ou objeto.
Conforme registro de acionamento da Polícia Científica, a família da criança mora no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, e o bebê foi socorrido para a unidade. Em nota, a corporação disse que, segundo informações repassadas pela equipe do hospital, a criança morreu por broncoaspiração (engasgo). O corpo do bebê foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O que pode ser feito quando um bebê engasga?

Um bebê engasgando é uma situação desesperadora. A maior preocupação é o que fazer, já que o tempo de socorro é primordial para evitar tragédias. O ideal é que todos conheçam a técnica correta de socorro a ser aplicada para o desengasgo — há quem defenda ainda que o método deveria ser ensinado até em sala de aula.
A capitã do Corpo de Bombeiros Carla Andresa alerta para os sinais de que uma criança está com a via respiratória obstruída. "Ele começa a ficar vermelho e, depois, arroxeado. Não consegue emitir nenhum som, não chora e fica apático Fica com carinha de choro, mas não consegue emitir nenhum som", explica. 
Ao notar esses sinais, é preciso dar início imediatamente às manobras de desengasgo. "Mas também pode pedir para uma outra pessoa que esteja no local para acionar o socorro especializado. Assim, o socorro já se descola até o local", recomenda. Os principais passos da manobra são:
  • Manter a calma;
  • apoiar o tronco do bebê no antebraço, deixando a boca dele livre;
  • dar cinco pequenos tapas sem muita força;
  • Reposicionar o bebê para que se faça cinco compressões com dois dedos na região do peito
No vídeo abaixo, ela mostra na prática como efetuar a manobra:
Acima de um ano de idade, a manobra de desengasgo a ser executada é a mesma utilizada para adultos, a técnica conhecida como Heimlich. A capitã Carla Andresa também mostrou como a fazer esse primeiro socorro. Veja abaixo:

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