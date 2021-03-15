Balneabilidade: todas as praias de Vitória estão impróprias para banho

Em Camburi, mesmo com a classificação de imprópria, algumas pessoas permaneceram na Praia de Camburi na manhã desta segunda-feira (15) Crédito: Vitor Jubini

todas as praias da capital capixaba estão impróprias para banhistas. Nos 24 pontos monitorados pela Quem aproveitou o fim de semana de sol para curtir uma praia em Vitória e também deu aquele "tibum" no mar entrou em uma água impróprio para banho. Pelo menos até a próxima quinta-feira (18), quando deve ser atualizado o quadro de balneabilidade,. Nos 24 pontos monitorados pela prefeitura , 20 aparecem com a indicação vermelha e 4 são pontos interditados permanentemente.

A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, sempre às segundas-feiras por meio da coleta de amostras de águas nos referidos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador "coliformes termotolerantes". A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como próprias, impróprias e interditadas, de acordo com a concentração do indicador como estabelecido na Resolução Conama 274/00, do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

EXPLICAÇÃO

Não é comum, mas situação semelhante já ocorreu em Vitória em fevereiro de 2018, quando a chuva em grande quantidade e intensa foi a responsável pela mudança na qualificação da água. Assim como há três anos, o temporal ocorrido no domingo (7) foi a causa para a piora do litoral que banha a cidade, como explicado pelo secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.

Os pontos em vermelho mostram os locais impróprios para banho. Já os 4 em amarelo, são os locais interditados Crédito: Reprodução/PMV

"De fato não é uma situação que acontece com frequência. Na orla de Camburi, por exemplo, é comum ter um ou mais pontos impróprios, mas todo a faixa, assim como as demais praias de Vitória inapropriadas simultaneamente, não ocorre sempre. Como a coleta é feita nas segundas, o temporal em um curto espaço de tempo levou muito material orgânico, esgoto das galerias e ligações irregulares, lixo, entulho de encostas e outros sedimentos para a água. O mar tem uma capacidade de se regenerar muito rápida, porém não foi a tempo. Desta forma, as análises colhidas estavam com quantidade de coliformes que impediam a balneabilidade para os dias seguintes", pontuou Tarcísio.

PONTOS DE INTERDIÇÃO

Na Capital capixaba, os quatro pontos fixos de interdição são a Praia de Santo Antônio (Academia Popular), Canal da Passagem (Próximo à Ponte da Passagem em Jardim da Penha), Praia de Jesus de Nazareth e na Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50 m após o 1° píer). Segundo o secretário, todos estes pontos recebem o despejo de esgoto e a concentração de coroliformes nos locais é constantemente elevada.

O morador ou turista que quiser saber a qualidade da água para não correr o risco de se contaminar, pode conferir, em detalhes balneabilidade clicando aqui

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, de azul, acompanhou o trabalho de identificação de pontos de lançamento de esgoto na altura da Guarderia, na Praia do Canto, nesta segunda-feira (15) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Por fim, o chefe da pasta de Meio Ambiente da Capital acredita que já a partir da próxima atualização, a qualidade em alguns pontos volte a receber a indicação verde (própria para banho).

"As chuvas após o domingo foram mais fracas e em menor quantidade, então é possível que a autodepuração tenha ocorrido de maneira mais eficaz. As coletas já foram feitas na presente data, na terça são feitas as análises laboratoriais, na quarta a consolidação dos resultados e por fim, na quinta, afixamos as placas atualizadas", disse o secretário.