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Com os pais

Aventureira mirim: menininha de 4 anos sobe o Pico da Bandeira no ES

A pequena Aurora é filha de um guia e visitou o ponto turístico na companhia da família pela primeira vez

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 13:42

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 jul 2026 às 13:42

Uma menina de apenas quatro anos de idade se aventurou ao subir a trilha do Pico da Bandeira, no Espírito Santo, pela primeira vez. Acompanhada dos pais, Aurora acessou o ponto turístico pela entrada do Parque Nacional do Caparaó, localizada na cidade de Dores do Rio Preto (veja acima)


"Estou há mais de 18 anos trabalhando como guia e levando várias famílias. Essa foi a vez de levar a minha", disse o pai de Aurora e guia turístico Ivan Souza. Ele relembra que o passeio, realizado em 25 de maio, foi tranquilo. A pequena aventureira conseguiu subir parte do trajeto caminhando; já em alguns trechos, foi carregada nas costas.

Ela adorou, fala direto para as pessoas e muitos já chegam perguntando para ela como foi

Ivan Souza Guia turístico e pai de Aurora

Aurora subiu o Pico da Bandeira acompanhada da mãe e do pai, que trabalha como guia turístico
Aurora subiu o Pico da Bandeira acompanhada da mãe e do pai, que trabalha como guia turístico Crédito: Ivan Souza

A altura do Pico da Bandeira impressionasão 2,890 metros de imensidão. Para chegar até o topo, o primeiro passo é acessar o Parque Nacional do Caparaó. A principal entrada no lado capixaba está situada no distrito de Pedra Menina, localizada em Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória. A trilha que leva ao cume tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros.

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