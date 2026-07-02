Aventureira mirim: menininha de 4 anos sobe o Pico da Bandeira no ES

Uma menina de apenas quatro anos de idade se aventurou ao subir a trilha do Pico da Bandeira, no Espírito Santo, pela primeira vez. Acompanhada dos pais, Aurora acessou o ponto turístico pela entrada do Parque Nacional do Caparaó, localizada na cidade de Dores do Rio Preto (veja acima).





"Estou há mais de 18 anos trabalhando como guia e levando várias famílias. Essa foi a vez de levar a minha", disse o pai de Aurora e guia turístico Ivan Souza. Ele relembra que o passeio, realizado em 25 de maio, foi tranquilo. A pequena aventureira conseguiu subir parte do trajeto caminhando; já em alguns trechos, foi carregada nas costas.