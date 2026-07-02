Aventureira mirim: menininha de 4 anos sobe o Pico da Bandeira no ES

Uma menina de apenas quatro anos de idade se aventurou ao subir a trilha do Pico da Bandeira, no Espírito Santo, pela primeira vez. Acompanhada dos pais, Aurora acessou o ponto turístico pela entrada do Parque Nacional do Caparaó, localizada na cidade de Dores do Rio Preto (veja acima).
"Estou há mais de 18 anos trabalhando como guia e levando várias famílias. Essa foi a vez de levar a minha", disse o pai de Aurora e guia turístico Ivan Souza. Ele relembra que o passeio, realizado em 25 de maio, foi tranquilo. A pequena aventureira conseguiu subir parte do trajeto caminhando; já em alguns trechos, foi carregada nas costas.
Ela adorou, fala direto para as pessoas e muitos já chegam perguntando para ela como foi
Ivan Souza Guia turístico e pai de Aurora
A altura do Pico da Bandeira impressiona: são 2,890 metros de imensidão. Para chegar até o topo, o primeiro passo é acessar o Parque Nacional do Caparaó. A principal entrada no lado capixaba está situada no distrito de Pedra Menina, localizada em Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória. A trilha que leva ao cume tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros.